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На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 10.06.2024
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02:01 10.06.2024 (обновлено: 02:04 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/most-1951845074.html
На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей
На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 10.06.2024
На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено через 46 минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T02:01
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происшествия
россия
крымск
республика крым
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено через 46 минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение было перекрыто в 1.10 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, крымск, республика крым
Происшествия, Россия, Крымск, Республика Крым
На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей

Инфоцентр: на Крымскому мосту восстановили движение автотранспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобиль на Крымском мосту
Автомобиль на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено через 46 минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение было перекрыто в 1.10 мск.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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31 мая, 14:00
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
 
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