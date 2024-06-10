https://ria.ru/20240610/most-1951845074.html

На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей

На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 10.06.2024

На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено через 46 минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T02:01

2024-06-10T02:01

2024-06-10T02:04

происшествия

россия

крымск

республика крым

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено через 46 минут, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение было перекрыто в 1.10 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240531/svo-1949670933.html

россия

крымск

республика крым

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происшествия, россия, крымск, республика крым