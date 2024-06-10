Рейтинг@Mail.ru
"Как пылесосы": загадочных глубоководных животных сняли на камеру - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:13 10.06.2024 (обновлено: 18:02 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/more-1952013248.html
"Как пылесосы": загадочных глубоководных животных сняли на камеру
"Как пылесосы": загадочных глубоководных животных сняли на камеру - РИА Новости, 10.06.2024
"Как пылесосы": загадочных глубоководных животных сняли на камеру
Ученые, исследовавшие дно Тихого океана, открыли несколько видов глубоководных животных: прозрачные морские огурцы, чашеобразные губки и "розовые морские... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:13
2024-06-10T18:02
наука
тихий океан
земля
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951980670_0:187:1536:1051_1920x0_80_0_0_875c918f0a8a44f43fff1dcbdb1e0282.png
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ученые, исследовавшие дно Тихого океана, открыли несколько видов глубоководных животных: прозрачные морские огурцы, чашеобразные губки и "розовые морские свинки", следует из отчета Гетеборгского университета.В марте завершилась 45-дневная экспедиция на дно глубоководной зоны Кларион — Клиппертон в восточной части Тихого океана между Мексикой и Гавайями. Эта зона принадлежит к абиссальным равнинам."Этот район — один из наименее изученных на Земле. В среднем только один из десяти видов животных, обитающих здесь, описан наукой. Редкий случай, когда ученые могут открывать новые виды и экосистемы так же, как в XVIII веке", — рассказал участник экспедиции, морской эколог Томас Дальгрен.Животные, обитающие в этих глубоководных районах, приспособились к очень скудной жизни. Большинство из них питается органическими отходами — "морским снегом", падающим с участков, близких к поверхности. Такой рацион определяет популяцию животных — среди них преобладают губки и морские огурцы.При помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата исследовательская группа сфотографировала глубоководную жизнь и взяла образцы для будущих исследований. Одним из представителей видов, запечатленных на камеру, оказалась стеклянная губка чашеобразной формы — животное с самой большой, по мнению ученых, продолжительностью жизни среди всех существ на Земле. Эти губки могут жить до 15 тысяч лет.Еще один вид, обнаруженный экспедицией, — так называемая розовая морская свинка, трепанг из рода Amperima. Эти организмы очень медленно передвигаются на трубчатых ножках по пустынным равнинам в поисках богатых питательными веществами отложений. Выросты на переднем конце нижней стороны представляют собой модифицированные стопы, при помощи которых трепанг заталкивает пищу в рот."Эти трепанги — одни из самых крупных животных, найденных в этой экспедиции. Они как пылесосы передвигаются по океанскому дну и таким образом ищут отложения", — рассказал Дальгрен.Цель экспедиции — составление карты биоразнообразия территории. В этом районе планируется глубоководная добыча редких металлов, которые используются в солнечных батареях, аккумуляторах электромобилей и других зеленых технологиях. Несколько стран и компаний ждут разрешения на добычу этих металлов со дна океана. Ученые хотят зарегистрировать существующие виды и выяснить, как добыча полезных ископаемых может повлиять на экосистему.
https://ria.ru/20240603/korabli-1950222649.html
https://ria.ru/20240610/soznanie-1951521914.html
тихий океан
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951980670_135:0:1536:1051_1920x0_80_0_0_20db7f22d2c44631ae6f25485f10ec75.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тихий океан, земля, наука
Наука, Тихий океан, Земля, Наука
"Как пылесосы": загадочных глубоководных животных сняли на камеру

Ученые обнаружили новые виды морских огурцов и губок на дне Тихого океана

© Фото : SMARTEX/NHM/NOCПрозрачный морской огурец, принадлежащий к семейству Elpidiidae
Прозрачный морской огурец, принадлежащий к семейству Elpidiidae - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : SMARTEX/NHM/NOC
Прозрачный морской огурец, принадлежащий к семейству Elpidiidae
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ученые, исследовавшие дно Тихого океана, открыли несколько видов глубоководных животных: прозрачные морские огурцы, чашеобразные губки и "розовые морские свинки", следует из отчета Гетеборгского университета.
В марте завершилась 45-дневная экспедиция на дно глубоководной зоны Кларион — Клиппертон в восточной части Тихого океана между Мексикой и Гавайями. Эта зона принадлежит к абиссальным равнинам.
© Фото : SMARTEX/NHM/NOCАнемон из отряда Actiniaria, открытый в ходе экспедиции. Этот вид ловит мелких животных, дрейфующих по дну
Актиния - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : SMARTEX/NHM/NOC
Анемон из отряда Actiniaria, открытый в ходе экспедиции. Этот вид ловит мелких животных, дрейфующих по дну

Дно океана на глубине от 3500 до 5500 метров называется абиссальными равнинами. Несмотря на название, это не совсем плоский ландшафт. Здесь множество хребтов и небольших подводных гор, которые могут возвышаться над дном океана на несколько сотен метров. Окружающая среда в этих местах чрезвычайно бедна питательными веществами. То немногое, что пригодно в пищу для местных обитателей, спускается с поверхности моря, но только один процент достигает дна.

"Этот район — один из наименее изученных на Земле. В среднем только один из десяти видов животных, обитающих здесь, описан наукой. Редкий случай, когда ученые могут открывать новые виды и экосистемы так же, как в XVIII веке", — рассказал участник экспедиции, морской эколог Томас Дальгрен.
Животные, обитающие в этих глубоководных районах, приспособились к очень скудной жизни. Большинство из них питается органическими отходами — "морским снегом", падающим с участков, близких к поверхности. Такой рацион определяет популяцию животных — среди них преобладают губки и морские огурцы.
Затонувший корабль - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
РГО и Фонд "Люди моря" обследуют 15 затонувших кораблей в Белом море
3 июня, 16:30
При помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата исследовательская группа сфотографировала глубоководную жизнь и взяла образцы для будущих исследований. Одним из представителей видов, запечатленных на камеру, оказалась стеклянная губка чашеобразной формы — животное с самой большой, по мнению ученых, продолжительностью жизни среди всех существ на Земле. Эти губки могут жить до 15 тысяч лет.
Еще один вид, обнаруженный экспедицией, — так называемая розовая морская свинка, трепанг из рода Amperima. Эти организмы очень медленно передвигаются на трубчатых ножках по пустынным равнинам в поисках богатых питательными веществами отложений. Выросты на переднем конце нижней стороны представляют собой модифицированные стопы, при помощи которых трепанг заталкивает пищу в рот.
© Фото : SMARTEX/NHM/NOCТрепанг из рода Amperima — "розовая морская свинка"
Вид розовая морская свинка - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : SMARTEX/NHM/NOC
Трепанг из рода Amperima — "розовая морская свинка"
"Эти трепанги — одни из самых крупных животных, найденных в этой экспедиции. Они как пылесосы передвигаются по океанскому дну и таким образом ищут отложения", — рассказал Дальгрен.
Цель экспедиции — составление карты биоразнообразия территории. В этом районе планируется глубоководная добыча редких металлов, которые используются в солнечных батареях, аккумуляторах электромобилей и других зеленых технологиях. Несколько стран и компаний ждут разрешения на добычу этих металлов со дна океана. Ученые хотят зарегистрировать существующие виды и выяснить, как добыча полезных ископаемых может повлиять на экосистему.
Академик Константин Анохин - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Признаки сознания обнаружены у ряда животных, заявил академик
Вчера, 03:05
 
НаукаТихий океанЗемляНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала