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"Как пылесосы": загадочных глубоководных животных сняли на камеру
"Как пылесосы": загадочных глубоководных животных сняли на камеру - РИА Новости, 10.06.2024
"Как пылесосы": загадочных глубоководных животных сняли на камеру
Ученые, исследовавшие дно Тихого океана, открыли несколько видов глубоководных животных: прозрачные морские огурцы, чашеобразные губки и "розовые морские... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:13
2024-06-10T17:13
2024-06-10T18:02
наука
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ученые, исследовавшие дно Тихого океана, открыли несколько видов глубоководных животных: прозрачные морские огурцы, чашеобразные губки и "розовые морские свинки", следует из отчета Гетеборгского университета.В марте завершилась 45-дневная экспедиция на дно глубоководной зоны Кларион — Клиппертон в восточной части Тихого океана между Мексикой и Гавайями. Эта зона принадлежит к абиссальным равнинам."Этот район — один из наименее изученных на Земле. В среднем только один из десяти видов животных, обитающих здесь, описан наукой. Редкий случай, когда ученые могут открывать новые виды и экосистемы так же, как в XVIII веке", — рассказал участник экспедиции, морской эколог Томас Дальгрен.Животные, обитающие в этих глубоководных районах, приспособились к очень скудной жизни. Большинство из них питается органическими отходами — "морским снегом", падающим с участков, близких к поверхности. Такой рацион определяет популяцию животных — среди них преобладают губки и морские огурцы.При помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата исследовательская группа сфотографировала глубоководную жизнь и взяла образцы для будущих исследований. Одним из представителей видов, запечатленных на камеру, оказалась стеклянная губка чашеобразной формы — животное с самой большой, по мнению ученых, продолжительностью жизни среди всех существ на Земле. Эти губки могут жить до 15 тысяч лет.Еще один вид, обнаруженный экспедицией, — так называемая розовая морская свинка, трепанг из рода Amperima. Эти организмы очень медленно передвигаются на трубчатых ножках по пустынным равнинам в поисках богатых питательными веществами отложений. Выросты на переднем конце нижней стороны представляют собой модифицированные стопы, при помощи которых трепанг заталкивает пищу в рот."Эти трепанги — одни из самых крупных животных, найденных в этой экспедиции. Они как пылесосы передвигаются по океанскому дну и таким образом ищут отложения", — рассказал Дальгрен.Цель экспедиции — составление карты биоразнообразия территории. В этом районе планируется глубоководная добыча редких металлов, которые используются в солнечных батареях, аккумуляторах электромобилей и других зеленых технологиях. Несколько стран и компаний ждут разрешения на добычу этих металлов со дна океана. Ученые хотят зарегистрировать существующие виды и выяснить, как добыча полезных ископаемых может повлиять на экосистему.
https://ria.ru/20240603/korabli-1950222649.html
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тихий океан, земля, наука
Наука, Тихий океан, Земля, Наука
"Как пылесосы": загадочных глубоководных животных сняли на камеру
Ученые обнаружили новые виды морских огурцов и губок на дне Тихого океана
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Ученые, исследовавшие дно Тихого океана, открыли несколько видов глубоководных животных: прозрачные морские огурцы, чашеобразные губки и "розовые морские свинки", следует из отчета
Гетеборгского университета.
В марте завершилась 45-дневная экспедиция на дно глубоководной зоны Кларион — Клиппертон в восточной части Тихого океана между Мексикой
и Гавайями
. Эта зона принадлежит к абиссальным равнинам.
Дно океана на глубине от 3500 до 5500 метров называется абиссальными равнинами. Несмотря на название, это не совсем плоский ландшафт. Здесь множество хребтов и небольших подводных гор, которые могут возвышаться над дном океана на несколько сотен метров. Окружающая среда в этих местах чрезвычайно бедна питательными веществами. То немногое, что пригодно в пищу для местных обитателей, спускается с поверхности моря, но только один процент достигает дна.
"Этот район — один из наименее изученных на Земле
. В среднем только один из десяти видов животных, обитающих здесь, описан наукой. Редкий случай, когда ученые могут открывать новые виды и экосистемы так же, как в XVIII веке", — рассказал участник экспедиции, морской эколог Томас Дальгрен.
Животные, обитающие в этих глубоководных районах, приспособились к очень скудной жизни. Большинство из них питается органическими отходами — "морским снегом", падающим с участков, близких к поверхности. Такой рацион определяет популяцию животных — среди них преобладают губки и морские огурцы.
При помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата исследовательская группа сфотографировала глубоководную жизнь и взяла образцы для будущих исследований. Одним из представителей видов, запечатленных на камеру, оказалась стеклянная губка чашеобразной формы — животное с самой большой, по мнению ученых, продолжительностью жизни среди всех существ на Земле. Эти губки могут жить до 15 тысяч лет.
Еще один вид, обнаруженный экспедицией, — так называемая розовая морская свинка, трепанг из рода Amperima. Эти организмы очень медленно передвигаются на трубчатых ножках по пустынным равнинам в поисках богатых питательными веществами отложений. Выросты на переднем конце нижней стороны представляют собой модифицированные стопы, при помощи которых трепанг заталкивает пищу в рот.
"Эти трепанги — одни из самых крупных животных, найденных в этой экспедиции. Они как пылесосы передвигаются по океанскому дну и таким образом ищут отложения", — рассказал Дальгрен.
Цель экспедиции — составление карты биоразнообразия территории. В этом районе планируется глубоководная добыча редких металлов, которые используются в солнечных батареях, аккумуляторах электромобилей и других зеленых технологиях. Несколько стран и компаний ждут разрешения на добычу этих металлов со дна океана. Ученые хотят зарегистрировать существующие виды и выяснить, как добыча полезных ископаемых может повлиять на экосистему.