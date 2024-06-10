https://ria.ru/20240610/more-1952013248.html

"Как пылесосы": загадочных глубоководных животных сняли на камеру

"Как пылесосы": загадочных глубоководных животных сняли на камеру - РИА Новости, 10.06.2024

"Как пылесосы": загадочных глубоководных животных сняли на камеру

Ученые, исследовавшие дно Тихого океана, открыли несколько видов глубоководных животных: прозрачные морские огурцы, чашеобразные губки и "розовые морские... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:13

2024-06-10T17:13

2024-06-10T18:02

наука

тихий океан

земля

наука

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ученые, исследовавшие дно Тихого океана, открыли несколько видов глубоководных животных: прозрачные морские огурцы, чашеобразные губки и "розовые морские свинки", следует из отчета Гетеборгского университета.В марте завершилась 45-дневная экспедиция на дно глубоководной зоны Кларион — Клиппертон в восточной части Тихого океана между Мексикой и Гавайями. Эта зона принадлежит к абиссальным равнинам."Этот район — один из наименее изученных на Земле. В среднем только один из десяти видов животных, обитающих здесь, описан наукой. Редкий случай, когда ученые могут открывать новые виды и экосистемы так же, как в XVIII веке", — рассказал участник экспедиции, морской эколог Томас Дальгрен.Животные, обитающие в этих глубоководных районах, приспособились к очень скудной жизни. Большинство из них питается органическими отходами — "морским снегом", падающим с участков, близких к поверхности. Такой рацион определяет популяцию животных — среди них преобладают губки и морские огурцы.При помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата исследовательская группа сфотографировала глубоководную жизнь и взяла образцы для будущих исследований. Одним из представителей видов, запечатленных на камеру, оказалась стеклянная губка чашеобразной формы — животное с самой большой, по мнению ученых, продолжительностью жизни среди всех существ на Земле. Эти губки могут жить до 15 тысяч лет.Еще один вид, обнаруженный экспедицией, — так называемая розовая морская свинка, трепанг из рода Amperima. Эти организмы очень медленно передвигаются на трубчатых ножках по пустынным равнинам в поисках богатых питательными веществами отложений. Выросты на переднем конце нижней стороны представляют собой модифицированные стопы, при помощи которых трепанг заталкивает пищу в рот."Эти трепанги — одни из самых крупных животных, найденных в этой экспедиции. Они как пылесосы передвигаются по океанскому дну и таким образом ищут отложения", — рассказал Дальгрен.Цель экспедиции — составление карты биоразнообразия территории. В этом районе планируется глубоководная добыча редких металлов, которые используются в солнечных батареях, аккумуляторах электромобилей и других зеленых технологиях. Несколько стран и компаний ждут разрешения на добычу этих металлов со дна океана. Ученые хотят зарегистрировать существующие виды и выяснить, как добыча полезных ископаемых может повлиять на экосистему.

https://ria.ru/20240603/korabli-1950222649.html

https://ria.ru/20240610/soznanie-1951521914.html

тихий океан

земля

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тихий океан, земля, наука