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В Минпромторге призвали построить танкерный флот ледового класса
В Минпромторге призвали построить танкерный флот ледового класса - РИА Новости, 10.06.2024
В Минпромторге призвали построить танкерный флот ледового класса
России в первую очередь необходимо строительство танкерного флота ледового класса для обеспечения Северного морского пути, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:53
2024-06-10T11:53
2024-06-10T12:07
экономика
россия
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. России в первую очередь необходимо строительство танкерного флота ледового класса для обеспечения Северного морского пути, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Танкерный флот у нас есть, но нам сейчас прежде всего нужен танкерный флот ледового класса. Его строительство предусмотрено для обеспечения нужд Северного морского пути", - сказал он в кулуарах форума. Евтухов также отметил, что потребность в судах в количественном отношении - это периодически изменяющаяся цифра, потому что в зависимости от реальной ситуации на рынке меняются потенциальные заказчики и планы по объему перевозки различных грузов. "У нас есть перспективный план, он рассчитан до 2035 года, в нем учтено более 1000 судов. Это живой документ, куда регулярно вносятся изменения в соответствии с теми потребностями, которые заявляют участники рынка перевозок", - резюмировал Евтухов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости стало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230917/sevmorput-1896772411.html
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экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Виктор Евтухов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Минпромторге призвали построить танкерный флот ледового класса
Минпромторг: России в первую очередь необходимо строить танкеры ледового класса
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. России в первую очередь необходимо строительство танкерного флота ледового класса для обеспечения Северного морского пути, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
«
"Танкерный флот у нас есть, но нам сейчас прежде всего нужен танкерный флот ледового класса. Его строительство предусмотрено для обеспечения нужд Северного морского пути", - сказал он в кулуарах форума.
Евтухов также отметил, что потребность в судах в количественном отношении - это периодически изменяющаяся цифра, потому что в зависимости от реальной ситуации на рынке меняются потенциальные заказчики и планы по объему перевозки различных грузов.
"У нас есть перспективный план, он рассчитан до 2035 года, в нем учтено более 1000 судов. Это живой документ, куда регулярно вносятся изменения в соответствии с теми потребностями, которые заявляют участники рынка перевозок", - резюмировал Евтухов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости стало информационным партнером форума.