https://ria.ru/20240610/minpromtorg-1951907751.html

В Минпромторге призвали построить танкерный флот ледового класса

В Минпромторге призвали построить танкерный флот ледового класса - РИА Новости, 10.06.2024

В Минпромторге призвали построить танкерный флот ледового класса

России в первую очередь необходимо строительство танкерного флота ледового класса для обеспечения Северного морского пути, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:53

2024-06-10T11:53

2024-06-10T12:07

экономика

россия

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. России в первую очередь необходимо строительство танкерного флота ледового класса для обеспечения Северного морского пути, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Танкерный флот у нас есть, но нам сейчас прежде всего нужен танкерный флот ледового класса. Его строительство предусмотрено для обеспечения нужд Северного морского пути", - сказал он в кулуарах форума. Евтухов также отметил, что потребность в судах в количественном отношении - это периодически изменяющаяся цифра, потому что в зависимости от реальной ситуации на рынке меняются потенциальные заказчики и планы по объему перевозки различных грузов. "У нас есть перспективный план, он рассчитан до 2035 года, в нем учтено более 1000 судов. Это живой документ, куда регулярно вносятся изменения в соответствии с теми потребностями, которые заявляют участники рынка перевозок", - резюмировал Евтухов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости стало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230917/sevmorput-1896772411.html

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экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)