Рейтинг@Mail.ru
В Минпромторге призвали построить танкерный флот ледового класса - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 10.06.2024 (обновлено: 12:07 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/minpromtorg-1951907751.html
В Минпромторге призвали построить танкерный флот ледового класса
В Минпромторге призвали построить танкерный флот ледового класса - РИА Новости, 10.06.2024
В Минпромторге призвали построить танкерный флот ледового класса
России в первую очередь необходимо строительство танкерного флота ледового класса для обеспечения Северного морского пути, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:53
2024-06-10T12:07
экономика
россия
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951911053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_234c2916ee5c2f0504196baa9a956d3c.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. России в первую очередь необходимо строительство танкерного флота ледового класса для обеспечения Северного морского пути, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Танкерный флот у нас есть, но нам сейчас прежде всего нужен танкерный флот ледового класса. Его строительство предусмотрено для обеспечения нужд Северного морского пути", - сказал он в кулуарах форума. Евтухов также отметил, что потребность в судах в количественном отношении - это периодически изменяющаяся цифра, потому что в зависимости от реальной ситуации на рынке меняются потенциальные заказчики и планы по объему перевозки различных грузов. "У нас есть перспективный план, он рассчитан до 2035 года, в нем учтено более 1000 судов. Это живой документ, куда регулярно вносятся изменения в соответствии с теми потребностями, которые заявляют участники рынка перевозок", - резюмировал Евтухов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости стало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230917/sevmorput-1896772411.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951911053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80b4b9ed0230e91ef62162278c3418e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Виктор Евтухов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Минпромторге призвали построить танкерный флот ледового класса

Минпромторг: России в первую очередь необходимо строить танкеры ледового класса

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "50 лет Победы", сопровождавший танкер "Балтика" по Северному морскому пути из Мурманска в порт Нингбо
Атомный ледокол 50 лет Победы, сопровождавший танкер Балтика по Северному морскому пути из Мурманска в порт Нингбо - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Атомный ледокол "50 лет Победы", сопровождавший танкер "Балтика" по Северному морскому пути из Мурманска в порт Нингбо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. России в первую очередь необходимо строительство танкерного флота ледового класса для обеспечения Северного морского пути, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
«
"Танкерный флот у нас есть, но нам сейчас прежде всего нужен танкерный флот ледового класса. Его строительство предусмотрено для обеспечения нужд Северного морского пути", - сказал он в кулуарах форума.
Евтухов также отметил, что потребность в судах в количественном отношении - это периодически изменяющаяся цифра, потому что в зависимости от реальной ситуации на рынке меняются потенциальные заказчики и планы по объему перевозки различных грузов.
"У нас есть перспективный план, он рассчитан до 2035 года, в нем учтено более 1000 судов. Это живой документ, куда регулярно вносятся изменения в соответствии с теми потребностями, которые заявляют участники рынка перевозок", - резюмировал Евтухов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости стало информационным партнером форума.
Большой противолодочный корабль проекта 1155 Североморск на учениях Северного флота в акватории Баренцева моря - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
В МИД ответили на вопрос о допуске китайских военных кораблей к Севморпути
17 сентября 2023, 07:19
 
ЭкономикаРоссияВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала