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Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24" - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 10.06.2024 (обновлено: 15:13 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/mina-1951954778.html
Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24"
Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24" - РИА Новости, 10.06.2024
Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24"
Четыре человека, в том числе оператор телеканала "Россия 24", подорвались на мине в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:32
2024-06-10T15:13
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Четыре человека, в том числе оператор телеканала "Россия 24", подорвались на мине в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино четверо человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24", — написал он.Оператор получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему проводят операцию.Еще одного пострадавшего привезли в больницу № 2 Белгорода с ранениями конечностей.Двум бойцам оказали помощь, они будут лечиться амбулаторно.Ранее сегодня Гладков сообщал об обстреле Шебекино со стороны ВСУ, в результате которого пострадали трое мирных жителей.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров. Как заявлял Владимир Путин, Россия вынуждена создавать санитарную зону из-за обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
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шебекино, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24"

Четыре человека подорвались на мине в Шебекино, среди них сотрудник "России 24"

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи в Белгороде
Машины скорой помощи в Белгороде - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Машины скорой помощи в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Четыре человека, в том числе оператор телеканала "Россия 24", подорвались на мине в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Шебекино четверо человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Запад отверг предложения Путина
Вчера, 08:00
Оператор получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему проводят операцию.
Еще одного пострадавшего привезли в больницу № 2 Белгорода с ранениями конечностей.
Двум бойцам оказали помощь, они будут лечиться амбулаторно.
Ранее сегодня Гладков сообщал об обстреле Шебекино со стороны ВСУ, в результате которого пострадали трое мирных жителей.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров. Как заявлял Владимир Путин, Россия вынуждена создавать санитарную зону из-за обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Украинские военные за сутки 140 раз обстреляли Белгородскую область
Вчера, 11:17
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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