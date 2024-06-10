https://ria.ru/20240610/mina-1951954778.html

Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24"

Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24" - РИА Новости, 10.06.2024

Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24"

Четыре человека, в том числе оператор телеканала "Россия 24", подорвались на мине в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:32

2024-06-10T14:32

2024-06-10T15:13

специальная военная операция на украине

шебекино

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Четыре человека, в том числе оператор телеканала "Россия 24", подорвались на мине в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино четверо человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала "Россия 24", — написал он.Оператор получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча, его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где ему проводят операцию.Еще одного пострадавшего привезли в больницу № 2 Белгорода с ранениями конечностей.Двум бойцам оказали помощь, они будут лечиться амбулаторно.Ранее сегодня Гладков сообщал об обстреле Шебекино со стороны ВСУ, в результате которого пострадали трое мирных жителей.Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров. Как заявлял Владимир Путин, Россия вынуждена создавать санитарную зону из-за обстрелов населенных пунктов со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

https://ria.ru/20240609/svo-1951751053.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков