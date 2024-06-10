https://ria.ru/20240610/mid-1952032680.html

Лавров обсудил с главой МИД Эфиопии расширение торгово-экономических связей

Лавров обсудил с главой МИД Эфиопии расширение торгово-экономических связей - РИА Новости, 10.06.2024

Лавров обсудил с главой МИД Эфиопии расширение торгово-экономических связей

Главы МИД России Сергей Лавров и Эфиопии Тайе Ацкеселассие обсудили в Нижнем Новгороде основные направления дальнейшего наращивания двустороннего... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:46

2024-06-10T18:46

2024-06-10T19:23

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров и Эфиопии Тайе Ацкеселассие обсудили в Нижнем Новгороде основные направления дальнейшего наращивания двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, включая расширение торгово-экономических связей, заявили в МИД РФ.Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров."Были обстоятельно рассмотрены основные направления дальнейшего наращивания двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, включая расширение торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного взаимодействия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Там отметили, что стороны подтвердили обоюдную нацеленность на углубление политического диалога и тесную координацию подходов в ООН и БРИКС, в том числе в контексте российского председательства в объединении."Состоялся доверительный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в ООН и других международных организациях. Предметно обсуждены конфликты на Африканском континенте с акцентом на ситуацию в районе Африканского рога", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20240610/lavrov-1952033486.html

https://ria.ru/20240610/peregovory-1952004969.html

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россия, европарламент, нижний новгород, эфиопия, сергей лавров, брикс, оон