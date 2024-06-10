Лавров обсудил с главой МИД Эфиопии расширение торгово-экономических связей
Главы МИД России и Эфиопии обсудили расширение торгово-экономических связей
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров и Эфиопии Тайе Ацкеселассие обсудили в Нижнем Новгороде основные направления дальнейшего наращивания двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, включая расширение торгово-экономических связей, заявили в МИД РФ.
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Были обстоятельно рассмотрены основные направления дальнейшего наращивания двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, включая расширение торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного взаимодействия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там отметили, что стороны подтвердили обоюдную нацеленность на углубление политического диалога и тесную координацию подходов в ООН и БРИКС, в том числе в контексте российского председательства в объединении.
"Состоялся доверительный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в ООН и других международных организациях. Предметно обсуждены конфликты на Африканском континенте с акцентом на ситуацию в районе Африканского рога", - добавили в МИД.