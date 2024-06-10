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Медведь съел пенсионерку в ее собственном доме - РИА Новости, 10.06.2024
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15:05 10.06.2024 (обновлено: 15:18 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/medved-1951964566.html
Медведь съел пенсионерку в ее собственном доме
Медведь съел пенсионерку в ее собственном доме - РИА Новости, 10.06.2024
Медведь съел пенсионерку в ее собственном доме
Найденную мертвой у себя дома 71-летнюю женщину из Калифорнии убил и съел медведь, пишет Los Angeles Times. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:05
2024-06-10T15:18
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Найденную мертвой у себя дома 71-летнюю женщину из Калифорнии убил и съел медведь, пишет Los Angeles Times.Сильно поврежденные остатки 71-летней Патрис Миллер, живущей в Даунивилле, нашли в ноябре прошлого года. Первоначально следователи предполагали, что животное нашло женщину без признаков жизни и съело. Однако отчет о вскрытии, завершенный в прошлом месяце, показал, что женщина была убита именно медведем – он схватил или укусил ее за шею."Черные медведи не опасные животные, но, если они воспринимают наши дома как легкий источник пищи, они теряют естественный страх перед людьми, и начинают действовать наглее. Этот случай – самый жестокий в истории штата", — прокомментировал ситуацию Питер Тайра, представитель Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных штата Калифорния.Миллер стала первым известным человеком, погибшим после нападения барибала в штате Калифорния. Это связано с тем, что черные медведи крайне редко нападают на людей, а медведи гризли, известные своей агрессивностью, не встречались на этой территории уже больше века.В ходе расследования выяснилось, что пожилая женщина кормила бродячих кошек около дома и разбрасывала мусор по территории. Запахи привлекали медведей: дочь погибшей рассказала, что однажды Миллер пришлось ударить по морде зверя, пытавшегося проникнуть в дом через разбитое окно.Всего в Калифорнии проживает от 25 до 35 тысяч черных медведей. В основном они обитают в горных и лесных районах. Как правило, барибалы не агрессивны, однако приученные к человеческой еде животные могут нападать на людей. После случившегося с Миллер власти штата посоветовали жителям закрывать на ночь двери и окна, запирать автомобиль и не оставлять на улице ничего съедобного, включая мусор.
https://ria.ru/20240525/kuban-1948358566.html
https://ria.ru/20240610/koshka-1951872755.html
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калифорния, в мире
Калифорния, В мире
Медведь съел пенсионерку в ее собственном доме

В Калифорнии черный медведь барибал вломился в дом к пожилой женщине и съел ее

© Pixabay / TammyBeeseБарибал, или черный медведь
Барибал, или черный медведь - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Pixabay / TammyBeese
Барибал, или черный медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Найденную мертвой у себя дома 71-летнюю женщину из Калифорнии убил и съел медведь, пишет Los Angeles Times.
Сильно поврежденные остатки 71-летней Патрис Миллер, живущей в Даунивилле, нашли в ноябре прошлого года. Первоначально следователи предполагали, что животное нашло женщину без признаков жизни и съело. Однако отчет о вскрытии, завершенный в прошлом месяце, показал, что женщина была убита именно медведем – он схватил или укусил ее за шею.
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"Черные медведи не опасные животные, но, если они воспринимают наши дома как легкий источник пищи, они теряют естественный страх перед людьми, и начинают действовать наглее. Этот случай – самый жестокий в истории штата", — прокомментировал ситуацию Питер Тайра, представитель Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных штата Калифорния.
Миллер стала первым известным человеком, погибшим после нападения барибала в штате Калифорния. Это связано с тем, что черные медведи крайне редко нападают на людей, а медведи гризли, известные своей агрессивностью, не встречались на этой территории уже больше века.
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В ходе расследования выяснилось, что пожилая женщина кормила бродячих кошек около дома и разбрасывала мусор по территории. Запахи привлекали медведей: дочь погибшей рассказала, что однажды Миллер пришлось ударить по морде зверя, пытавшегося проникнуть в дом через разбитое окно.
Всего в Калифорнии проживает от 25 до 35 тысяч черных медведей. В основном они обитают в горных и лесных районах. Как правило, барибалы не агрессивны, однако приученные к человеческой еде животные могут нападать на людей. После случившегося с Миллер власти штата посоветовали жителям закрывать на ночь двери и окна, запирать автомобиль и не оставлять на улице ничего съедобного, включая мусор.
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