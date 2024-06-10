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В Дагестане выросла площадь пожара, где горит сухая трава

В Дагестане выросла площадь пожара, где горит сухая трава - РИА Новости, 10.06.2024

В Дагестане выросла площадь пожара, где горит сухая трава

Площадь пожара в Ботлихском районе Дагестана, где горит сухая трава в нескольких километрах от села Муни, выросла до 3 гектар, сообщила РИА Новости руководитель РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:48

2024-06-10T13:48

2024-06-10T13:54

происшествия

ботлихский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Площадь пожара в Ботлихском районе Дагестана, где горит сухая трава в нескольких километрах от села Муни, выросла до 3 гектар, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС России по республике Тамила Газимагомедова. В прошлый четверг в дагестанском МЧС сообщили, что в Ботлихском районе, в 3-4 километрах от села Муни, на склоне горы в труднодоступной местности разрозненными очагами горит сухая трава и лесная подстилка на площади около 300 квадратных метров. "Продолжаются работы по ликвидации ландшафтного пожара в Ботлихском районе. Имеет место три разрозненных очага пожара на площади около 3 гектар", – сообщила Газимагомедова. В тушении задействованы 125 человек от МЧС и лесничества, а также местное население. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет.

https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html

ботлихский район

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происшествия, ботлихский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)