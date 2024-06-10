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В Иваново загорелась крыша драмтеатра - РИА Новости, 10.06.2024
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12:53 10.06.2024 (обновлено: 14:09 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/mchs-1951925702.html
В Иваново загорелась крыша драмтеатра
В Иваново загорелась крыша драмтеатра - РИА Новости, 10.06.2024
В Иваново загорелась крыша драмтеатра
Возгорание на кровле драмтеатра произошло в Иваново, работают подразделения пожарных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:53
2024-06-10T14:09
происшествия
иваново
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Возгорание на кровле драмтеатра произошло в Иваново, работают подразделения пожарных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.В местных социальных сетях в понедельник публикуют видео черного дыма на крыше одного из зданий в Иваново."Пока подразделения работают. Происходит возгорание на кровле… драмтеатра", - сообщили в ГУМЧС.Как сообщило УМВД региона в своем Telegram-канале, движение по улице Крутицкой в Иванове возле драмтеатра перекрыто силами полиции.
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иваново
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ликвидация пожара в драматическом театре в Иваново
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происшествия, иваново, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иваново, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иваново загорелась крыша драмтеатра

МЧС: возгорание произошло на кровле драмтеатра в Иваново

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Возгорание на кровле драмтеатра произошло в Иваново, работают подразделения пожарных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В местных социальных сетях в понедельник публикуют видео черного дыма на крыше одного из зданий в Иваново.
"Пока подразделения работают. Происходит возгорание на кровле… драмтеатра", - сообщили в ГУМЧС.
Как сообщило УМВД региона в своем Telegram-канале, движение по улице Крутицкой в Иванове возле драмтеатра перекрыто силами полиции.
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ПроисшествияИвановоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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