https://ria.ru/20240610/mchs-1951925702.html

В Иваново загорелась крыша драмтеатра

В Иваново загорелась крыша драмтеатра - РИА Новости, 10.06.2024

В Иваново загорелась крыша драмтеатра

Возгорание на кровле драмтеатра произошло в Иваново, работают подразделения пожарных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:53

2024-06-10T12:53

2024-06-10T14:09

происшествия

иваново

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Возгорание на кровле драмтеатра произошло в Иваново, работают подразделения пожарных, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.В местных социальных сетях в понедельник публикуют видео черного дыма на крыше одного из зданий в Иваново."Пока подразделения работают. Происходит возгорание на кровле… драмтеатра", - сообщили в ГУМЧС.Как сообщило УМВД региона в своем Telegram-канале, движение по улице Крутицкой в Иванове возле драмтеатра перекрыто силами полиции.

https://ria.ru/20240610/mchs-1951866500.html

иваново

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Ликвидация пожара в драматическом театре в Иваново Ликвидация пожара в драматическом театре в Иваново 2024-06-10T12:53 true PT0M50S

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происшествия, иваново, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)