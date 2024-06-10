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Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании государств
Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании государств - РИА Новости, 10.06.2024
Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании государств
Американский миллиардер Илон Маск предложил проверить, не участвовал ли сын президента США Хантер Байден в коррумпировании иностранных государств, об этом он... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:45
2024-06-10T20:45
2024-06-10T20:45
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск предложил проверить, не участвовал ли сын президента США Хантер Байден в коррумпировании иностранных государств, об этом он написал в соцсети Х. "Что он делает в личное время не влияет на общество, но он мог быть вовлечен в коррумпирования других стран. Это заслуживает тщательного разбирательства", - написал Маск. Так он прокомментировал публикацию о судебном разбирательстве по делу о нарушениях при хранении оружия против Хантера Байдена. Согласно обвинению, Байден-младший употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и всё равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им, также используя запрещенные вещества. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы не выносятся. Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США.
https://ria.ru/20240606/bayden-1951167522.html
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в мире, сша, хантер байден, илон маск, джо байден
В мире, США, Хантер Байден, Илон Маск, Джо Байден
Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании государств
Маск: коррумпирование других стран Хантером Байденом заслуживает разбирательства