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На борту воздушного судна с вице-президентом Малави были еще девять человек
На борту воздушного судна с вице-президентом Малави были еще девять человек - РИА Новости, 10.06.2024
На борту воздушного судна с вице-президентом Малави были еще девять человек
Президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный визит на Багамы из-за сообщений о возможном крушении воздушного судна с вице-президентом страны... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:06
2024-06-10T19:06
2024-06-10T19:57
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный визит на Багамы из-за сообщений о возможном крушении воздушного судна с вице-президентом страны Саулосом Клаусом Чилимой, поручил всем органам провести немедленную поисково-спасательную операцию для обнаружения местонахождения воздушного судна.Ранее местный портал Malawi24 сообщил, что воздушное судно, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима, могло потерпеть крушение.Отмечается, что на борту помимо вице-президента находились еще 9 человек.
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малави, в мире, багамы
На борту воздушного судна с вице-президентом Малави были еще девять человек
На борту воздушного судна с вице-президентом Малави находились еще 9 человек
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный визит на Багамы из-за сообщений о возможном крушении воздушного судна с вице-президентом страны Саулосом Клаусом Чилимой, поручил всем органам провести немедленную поисково-спасательную операцию для обнаружения местонахождения воздушного судна.
Ранее местный портал Malawi24 сообщил, что воздушное судно, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима, могло потерпеть крушение.
Отмечается, что на борту помимо вице-президента находились еще 9 человек.