https://ria.ru/20240610/malavi-1952037011.html

Президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета

Президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета - РИА Новости, 10.06.2024

Президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета

Президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный визит на Багамы из-за сообщений о возможном крушении воздушного судна с вице-президентом страны... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:04

2024-06-10T19:04

2024-06-10T19:20

малави

в мире

багамы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952038515_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_16d4d2fd420def5aed44dc0777201101.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный визит на Багамы из-за сообщений о возможном крушении воздушного судна с вице-президентом страны Саулосом Клаусом Чилимой, поручил всем органам провести немедленную поисково-спасательную операцию для обнаружения местонахождения воздушного судна.Ранее местный портал Malawi24 сообщил, что воздушное судно, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима, могло потерпеть крушение.Отмечается, что на борту помимо вице-президента находились еще 9 человек."Все попытки авиационных властей установить контакт с воздушным судном после того, как оно пропало с радаров, провалились. Командующий силами обороны... проинформировал... Чакверу об инциденте, президент отменил запланированный отъезд на Багамы и поручил всем региональным и национальным органам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение воздушного судна", - говорится в заявлении, размещенном в соцсетях правительства страны.

малави

багамы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

малави, в мире, багамы