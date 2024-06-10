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Президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета - РИА Новости, 10.06.2024
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19:04 10.06.2024 (обновлено: 19:20 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/malavi-1952037011.html
Президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета
Президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета - РИА Новости, 10.06.2024
Президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета
Президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный визит на Багамы из-за сообщений о возможном крушении воздушного судна с вице-президентом страны... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:04
2024-06-10T19:20
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный визит на Багамы из-за сообщений о возможном крушении воздушного судна с вице-президентом страны Саулосом Клаусом Чилимой, поручил всем органам провести немедленную поисково-спасательную операцию для обнаружения местонахождения воздушного судна.Ранее местный портал Malawi24 сообщил, что воздушное судно, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима, могло потерпеть крушение.Отмечается, что на борту помимо вице-президента находились еще 9 человек."Все попытки авиационных властей установить контакт с воздушным судном после того, как оно пропало с радаров, провалились. Командующий силами обороны... проинформировал... Чакверу об инциденте, президент отменил запланированный отъезд на Багамы и поручил всем региональным и национальным органам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение воздушного судна", - говорится в заявлении, размещенном в соцсетях правительства страны.
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малави, в мире, багамы
Малави, В мире, Багамы
Президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета

Президент Малави поручил начать спасательную операцию по поиску воздушного судна

© AFP 2024 / Ahmad GharabliПрезидент Малави Лазарус Чаквера
Президент Малави Лазарус Чаквера - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AFP 2024 / Ahmad Gharabli
Президент Малави Лазарус Чаквера. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный визит на Багамы из-за сообщений о возможном крушении воздушного судна с вице-президентом страны Саулосом Клаусом Чилимой, поручил всем органам провести немедленную поисково-спасательную операцию для обнаружения местонахождения воздушного судна.
Ранее местный портал Malawi24 сообщил, что воздушное судно, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима, могло потерпеть крушение.
Отмечается, что на борту помимо вице-президента находились еще 9 человек.
"Все попытки авиационных властей установить контакт с воздушным судном после того, как оно пропало с радаров, провалились. Командующий силами обороны... проинформировал... Чакверу об инциденте, президент отменил запланированный отъезд на Багамы и поручил всем региональным и национальным органам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение воздушного судна", - говорится в заявлении, размещенном в соцсетях правительства страны.
 
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