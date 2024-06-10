https://ria.ru/20240610/malavi-1952034891.html

Вице-президент Малави мог погибнуть в авиакатастрофе

Вице-президент Малави мог погибнуть в авиакатастрофе - РИА Новости, 10.06.2024

Вице-президент Малави мог погибнуть в авиакатастрофе

Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима мог разбиться в авиакатастрофе, сообщил местный портал Malawi24. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:58

2024-06-10T18:58

2024-06-10T21:17

малави

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952035590_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_ea27ce7fd7dae1557d790c1de21e735b.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима мог разбиться в авиакатастрофе, сообщил местный портал Malawi24."Растут опасения, что вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате аварийной посадки в лесу Чикангава", — говорится в публикации.Из сообщения неясно, на чем передвигался политик — вертолете или самолете. На борту, помимо него, находились еще девять человек.Известно, что чиновник вылетел из столицы Лилонгве в 9:17 (10:17 мск) по местному времени и в 10:02 должен был приземлиться в аэропорту города Мзузу, чтобы участвовать в похоронах юриста Ральфа Касамбары. Сесть не удалось из-за плохой погоды. По данным источников портала, есть очевидцы крушения воздушного судна в лесной зоне Чикангава.По данным портала, в последний раз телефон Чилимы был в сети приблизительно в 10:30 (11:30 мск).Президент Малави Лазарус Чаквера отменил визит на Багамы и поручил немедленно начать поисково-спасательную операцию.Чилиму в ноябре 2022 года арестовали по подозрению в получении взяток от британского бизнесмена Зунета Саттара за вмешательство в распределение госконтрактов. В минувшем мае прокуратура сняла с чиновника коррупционные обвинения.

https://ria.ru/20240529/vertolet-1949211037.html

малави

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

малави, в мире