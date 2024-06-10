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Вице-президент Малави мог погибнуть в авиакатастрофе - РИА Новости, 10.06.2024
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18:58 10.06.2024 (обновлено: 21:17 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/malavi-1952034891.html
Вице-президент Малави мог погибнуть в авиакатастрофе
Вице-президент Малави мог погибнуть в авиакатастрофе - РИА Новости, 10.06.2024
Вице-президент Малави мог погибнуть в авиакатастрофе
Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима мог разбиться в авиакатастрофе, сообщил местный портал Malawi24. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:58
2024-06-10T21:17
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима мог разбиться в авиакатастрофе, сообщил местный портал Malawi24."Растут опасения, что вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате аварийной посадки в лесу Чикангава", — говорится в публикации.Из сообщения неясно, на чем передвигался политик — вертолете или самолете. На борту, помимо него, находились еще девять человек.Известно, что чиновник вылетел из столицы Лилонгве в 9:17 (10:17 мск) по местному времени и в 10:02 должен был приземлиться в аэропорту города Мзузу, чтобы участвовать в похоронах юриста Ральфа Касамбары. Сесть не удалось из-за плохой погоды. По данным источников портала, есть очевидцы крушения воздушного судна в лесной зоне Чикангава.По данным портала, в последний раз телефон Чилимы был в сети приблизительно в 10:30 (11:30 мск).Президент Малави Лазарус Чаквера отменил визит на Багамы и поручил немедленно начать поисково-спасательную операцию.Чилиму в ноябре 2022 года арестовали по подозрению в получении взяток от британского бизнесмена Зунета Саттара за вмешательство в распределение госконтрактов. В минувшем мае прокуратура сняла с чиновника коррупционные обвинения.
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малави, в мире
Малави, В мире
Вице-президент Малави мог погибнуть в авиакатастрофе

СМИ Малави сообщили об инциденте с воздушным судном с вице-президентом на борту

© AFP 2024 / Amos GumuliraВице-президент Малави Саулос Чилима
Вице-президент Малави Саулос Чилима - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AFP 2024 / Amos Gumulira
Вице-президент Малави Саулос Чилима. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима мог разбиться в авиакатастрофе, сообщил местный портал Malawi24.
"Растут опасения, что вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате аварийной посадки в лесу Чикангава", — говорится в публикации.
Из сообщения неясно, на чем передвигался политик — вертолете или самолете. На борту, помимо него, находились еще девять человек.
Известно, что чиновник вылетел из столицы Лилонгве в 9:17 (10:17 мск) по местному времени и в 10:02 должен был приземлиться в аэропорту города Мзузу, чтобы участвовать в похоронах юриста Ральфа Касамбары. Сесть не удалось из-за плохой погоды. По данным источников портала, есть очевидцы крушения воздушного судна в лесной зоне Чикангава.
По данным портала, в последний раз телефон Чилимы был в сети приблизительно в 10:30 (11:30 мск).
Президент Малави Лазарус Чаквера отменил визит на Багамы и поручил немедленно начать поисково-спасательную операцию.
Чилиму в ноябре 2022 года арестовали по подозрению в получении взяток от британского бизнесмена Зунета Саттара за вмешательство в распределение госконтрактов. В минувшем мае прокуратура сняла с чиновника коррупционные обвинения.
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