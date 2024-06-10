https://ria.ru/20240610/malavi-1952034891.html
Вице-президент Малави мог погибнуть в авиакатастрофе
Вице-президент Малави мог погибнуть в авиакатастрофе - РИА Новости, 10.06.2024
Вице-президент Малави мог погибнуть в авиакатастрофе
Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима мог разбиться в авиакатастрофе, сообщил местный портал Malawi24. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:58
2024-06-10T18:58
2024-06-10T21:17
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима мог разбиться в авиакатастрофе, сообщил местный портал Malawi24."Растут опасения, что вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате аварийной посадки в лесу Чикангава", — говорится в публикации.Из сообщения неясно, на чем передвигался политик — вертолете или самолете. На борту, помимо него, находились еще девять человек.Известно, что чиновник вылетел из столицы Лилонгве в 9:17 (10:17 мск) по местному времени и в 10:02 должен был приземлиться в аэропорту города Мзузу, чтобы участвовать в похоронах юриста Ральфа Касамбары. Сесть не удалось из-за плохой погоды. По данным источников портала, есть очевидцы крушения воздушного судна в лесной зоне Чикангава.По данным портала, в последний раз телефон Чилимы был в сети приблизительно в 10:30 (11:30 мск).Президент Малави Лазарус Чаквера отменил визит на Багамы и поручил немедленно начать поисково-спасательную операцию.Чилиму в ноябре 2022 года арестовали по подозрению в получении взяток от британского бизнесмена Зунета Саттара за вмешательство в распределение госконтрактов. В минувшем мае прокуратура сняла с чиновника коррупционные обвинения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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малави, в мире
Вице-президент Малави мог погибнуть в авиакатастрофе
СМИ Малави сообщили об инциденте с воздушным судном с вице-президентом на борту
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима мог разбиться в авиакатастрофе, сообщил местный портал Malawi24
.
"Растут опасения, что вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате аварийной посадки в лесу Чикангава", — говорится в публикации.
Из сообщения неясно, на чем передвигался политик — вертолете или самолете. На борту, помимо него, находились еще девять человек.
Известно, что чиновник вылетел из столицы Лилонгве в 9:17 (10:17 мск) по местному времени и в 10:02 должен был приземлиться в аэропорту города Мзузу, чтобы участвовать в похоронах юриста Ральфа Касамбары. Сесть не удалось из-за плохой погоды. По данным источников портала, есть очевидцы крушения воздушного судна в лесной зоне Чикангава.
По данным портала, в последний раз телефон Чилимы был в сети приблизительно в 10:30 (11:30 мск).
Президент Малави Лазарус Чаквера отменил визит на Багамы
и поручил немедленно начать поисково-спасательную операцию.
Чилиму в ноябре 2022 года арестовали по подозрению в получении взяток от британского бизнесмена Зунета Саттара за вмешательство в распределение госконтрактов. В минувшем мае прокуратура сняла с чиновника коррупционные обвинения.