https://ria.ru/20240610/makron-1952044261.html

СМИ: решение Макрона о внеочередных выборах в парламент стало неожиданным

СМИ: решение Макрона о внеочередных выборах в парламент стало неожиданным - РИА Новости, 10.06.2024

СМИ: решение Макрона о внеочередных выборах в парламент стало неожиданным

Решение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении внеочередных парламентских выборов "застало всех врасплох", пишет британская газета Telegraph со... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:31

2024-06-10T19:31

2024-06-10T19:31

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франция

эммануэль макрон

европарламент

выборы в европарламент — 2024

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Решение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении внеочередных парламентских выборов "застало всех врасплох", пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники. По данным источников издания, решение было принято за закрытыми дверями с несколькими советниками. "Это застало всех врасплох", - цитирует газета источник. Опубликованные на официальном сайте выборов в Европарламент финальные результаты показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" с 14,6%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,83%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,25%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,47%.

https://ria.ru/20240610/frantsiya-1952001986.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, выборы в европарламент — 2024