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Во Франции призвали объединиться против Макрона, чтобы избежать войны - РИА Новости, 10.06.2024
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03:35 10.06.2024 (обновлено: 10:23 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/makron-1951848769.html
Во Франции призвали объединиться против Макрона, чтобы избежать войны
Во Франции призвали объединиться против Макрона, чтобы избежать войны - РИА Новости, 10.06.2024
Во Франции призвали объединиться против Макрона, чтобы избежать войны
Французским партиям нужно объединиться в блок на новых парламентских выборах, заявил лидер "Патриотов" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T03:35
2024-06-10T10:23
в мире
франция
эммануэль макрон
флориан филиппо
европарламент
выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Французским партиям нужно объединиться в блок на новых парламентских выборах, заявил лидер "Патриотов" Флориан Филиппо в соцсети Х."Макрон объявил о роспуске Национального собрания, но хочет прекратить все дебаты по существу, назначив голосование всего через три недели! Третья мировая война и Евросоюз, превращающийся в государство, — темы, заслуживающие настоящих обсуждений для французов", — написал он.Политик призвал другие партии объединиться и использовать оставшееся до выборов время, чтобы французы могли показать свое отношение к этим важным проблемам."Единственный способ добиться этого — это Суверенный Блок на выборах", — добавил Филиппо.Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, что правая партия "Национальное объединение", предварительно, побеждает на выборах в Европарламент во Франции, набирая 32 процента голосов, второе место занимает партия "Возрождение" Эммануэля Макрона с 15,4%. Президент страны на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Во Франции призвали объединиться против Макрона, чтобы избежать войны

Филиппо призвал французские партии объединиться в блок на парламентских выборах

© AP Photo / Hannah McKayМакрон голосует на выборах в Европарламент
Макрон голосует на выборах в Европарламент - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Hannah McKay
Макрон голосует на выборах в Европарламент. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Французским партиям нужно объединиться в блок на новых парламентских выборах, заявил лидер "Патриотов" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Макрон объявил о роспуске Национального собрания, но хочет прекратить все дебаты по существу, назначив голосование всего через три недели! Третья мировая война и Евросоюз, превращающийся в государство, — темы, заслуживающие настоящих обсуждений для французов", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ
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Политик призвал другие партии объединиться и использовать оставшееся до выборов время, чтобы французы могли показать свое отношение к этим важным проблемам.
"Единственный способ добиться этого — это Суверенный Блок на выборах", — добавил Филиппо.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, что правая партия "Национальное объединение", предварительно, побеждает на выборах в Европарламент во Франции, набирая 32 процента голосов, второе место занимает партия "Возрождение" Эммануэля Макрона с 15,4%. Президент страны на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
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В миреФранцияЭммануэль МакронФлориан ФилиппоЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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