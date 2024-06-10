https://ria.ru/20240610/makron-1951848769.html

Во Франции призвали объединиться против Макрона, чтобы избежать войны

Во Франции призвали объединиться против Макрона, чтобы избежать войны - РИА Новости, 10.06.2024

Во Франции призвали объединиться против Макрона, чтобы избежать войны

Французским партиям нужно объединиться в блок на новых парламентских выборах, заявил лидер "Патриотов" Флориан Филиппо в соцсети Х. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T03:35

2024-06-10T03:35

2024-06-10T10:23

в мире

франция

эммануэль макрон

флориан филиппо

европарламент

выборы в европарламент — 2024

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Французским партиям нужно объединиться в блок на новых парламентских выборах, заявил лидер "Патриотов" Флориан Филиппо в соцсети Х."Макрон объявил о роспуске Национального собрания, но хочет прекратить все дебаты по существу, назначив голосование всего через три недели! Третья мировая война и Евросоюз, превращающийся в государство, — темы, заслуживающие настоящих обсуждений для французов", — написал он.Политик призвал другие партии объединиться и использовать оставшееся до выборов время, чтобы французы могли показать свое отношение к этим важным проблемам."Единственный способ добиться этого — это Суверенный Блок на выборах", — добавил Филиппо.Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, что правая партия "Национальное объединение", предварительно, побеждает на выборах в Европарламент во Франции, набирая 32 процента голосов, второе место занимает партия "Возрождение" Эммануэля Макрона с 15,4%. Президент страны на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, европарламент, выборы в европарламент — 2024