Во Франции призвали объединиться против Макрона, чтобы избежать войны
Филиппо призвал французские партии объединиться в блок на парламентских выборах
© AP Photo / Hannah McKayМакрон голосует на выборах в Европарламент
© AP Photo / Hannah McKay
Макрон голосует на выборах в Европарламент. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Французским партиям нужно объединиться в блок на новых парламентских выборах, заявил лидер "Патриотов" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Макрон объявил о роспуске Национального собрания, но хочет прекратить все дебаты по существу, назначив голосование всего через три недели! Третья мировая война и Евросоюз, превращающийся в государство, — темы, заслуживающие настоящих обсуждений для французов", — написал он.
Политик призвал другие партии объединиться и использовать оставшееся до выборов время, чтобы французы могли показать свое отношение к этим важным проблемам.
"Единственный способ добиться этого — это Суверенный Блок на выборах", — добавил Филиппо.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на оценку компании Elabe сообщил, что правая партия "Национальное объединение", предварительно, побеждает на выборах в Европарламент во Франции, набирая 32 процента голосов, второе место занимает партия "Возрождение" Эммануэля Макрона с 15,4%. Президент страны на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.