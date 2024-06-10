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В Приморье спасли лошадь, простоявшую два дня в погребе
В Приморье спасли лошадь, простоявшую два дня в погребе - РИА Новости, 10.06.2024
В Приморье спасли лошадь, простоявшую два дня в погребе
В Приморье спасли лошадь, два дня простоявшую в погребе заброшенного дома, сообщило ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:14
2024-06-10T20:14
2024-06-10T21:15
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн — РИА Новости. В Приморье спасли лошадь, два дня простоявшую в погребе заброшенного дома, сообщило ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.По данным ведомства, у жительницы Дальнегорска потерялась лошадь Багира. Спустя два дня собака случайного прохожего нашла ее в метровой яме погреба. Хозяйка лошади обратилась за помощью к спасателям, специалисты поисково-спасательного подразделения Рудная Пристань выехали на место. "Чтобы добраться до "пленницы", сотрудники МЧС России с помощью гидравлического инструмента и бензорезов несколько часов увеличивали проем погреба. Пробравшись к лошади, с помощью подъемника Багиру стали вытаскивать наружу. Белогривая вела себя очень буйно, для безопасности спасатели вручную соорудили деревянный щит, на который поставили напуганное животное", — отметили в МЧС.Спасательная операция продолжалась почти четыре часа, лошадь вернули хозяевам, жизни животного сейчас ничего не угрожает.
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Спасение лошади в Приморье
Спасение лошади в Приморье
2024-06-10T20:14
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россия, дальнегорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Россия, Дальнегорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье спасли лошадь, простоявшую два дня в погребе
В Приморье спасли лошадь, простоявшую 2 дня в яме погреба заброшенного дома