https://ria.ru/20240610/likvidatsiya-1952068120.html

СМИ: на Харьковском направлении ликвидировали главаря нацбатальона ВСУ

СМИ: на Харьковском направлении ликвидировали главаря нацбатальона ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024

СМИ: на Харьковском направлении ликвидировали главаря нацбатальона ВСУ

В Харьковской области ликвидировали главаря одного из националистических батальонов Николая Кохановского, сообщило украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T21:43

2024-06-10T21:43

2024-06-10T23:17

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

луганская народная республика

степан бандера

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Харьковской области ликвидировали главаря одного из националистических батальонов Николая Кохановского, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "На Харьковском направлении погиб лидер "Добровольческого движения ОУН"* Николай Кохановский", — говорится в сообщении.По данным журналистов "Страны", его ликвидировали непосредственно на поле боя, "в окопе".Как сообщают некоторые украинские СМИ, соратники националиста уже удалили оригинальные публикации о его ликвидации.С начала прошлого месяца группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже несколько населенных пунктов. Как отмечал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сейчас под контролем вооруженных сил находится около 300 квадратных километров региона.Кроме того, он подчеркивал, что российские военные контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить."Организация украинских националистов"* запрещена в России. Добровольческое формирование ВСУ "Батальон ОУН"* появилось в 2014 году, участвовало в атаках на ДНР и ЛНР в 2014-2016 годах.Лидером "Организации украинских националистов"* был Степан Бандера, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"*. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* появилась в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943-м. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240424/massaro-1941899955.html

https://ria.ru/20240605/syrskiy-1950730543.html

https://ria.ru/20240610/zaderzhanie-1951988151.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, степан бандера, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*, вооруженные силы украины