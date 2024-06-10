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"Вкусно — и точка" не исключает открытия ресторана в Крыму - РИА Новости, 10.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
04:13 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/krym-1951849629.html
"Вкусно — и точка" не исключает открытия ресторана в Крыму
"Вкусно — и точка" не исключает открытия ресторана в Крыму - РИА Новости, 10.06.2024
"Вкусно — и точка" не исключает открытия ресторана в Крыму
Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" не исключает для себя вариант открытия в Крыму, однако для этого должны быть выполнены два условия: безопасность гостей и... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T04:13
2024-06-10T04:13
пмэф-2024
экономика
олег пароев
республика крым
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" не исключает для себя вариант открытия в Крыму, однако для этого должны быть выполнены два условия: безопасность гостей и бесперебойность поставок, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор компании Олег Пароев. "Очень сложный вопрос. Для нас важным приоритетом являются несколько вещей: безопасность наших гостей и сотрудников и бесперебойность поставок. Как только эти факторы сойдутся, как только мы сможем это обеспечить, мы будем готовы рассматривать все возможные варианты. Сейчас это просто сделать невозможно", - ответил он на вопрос о сроках выхода компании в Крым. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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экономика, олег пароев, республика крым, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Олег Пароев, Республика Крым, Россия
"Вкусно — и точка" не исключает открытия ресторана в Крыму

Гендиректор Пароев: "Вкусно — и точка" выйдет в Крым, когда там будет безопасно

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРеклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" на фасаде здания
Реклама сети ресторанов быстрого питания Вкусно - и точка на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" на фасаде здания. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" не исключает для себя вариант открытия в Крыму, однако для этого должны быть выполнены два условия: безопасность гостей и бесперебойность поставок, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор компании Олег Пароев.
"Очень сложный вопрос. Для нас важным приоритетом являются несколько вещей: безопасность наших гостей и сотрудников и бесперебойность поставок. Как только эти факторы сойдутся, как только мы сможем это обеспечить, мы будем готовы рассматривать все возможные варианты. Сейчас это просто сделать невозможно", - ответил он на вопрос о сроках выхода компании в Крым.
Генеральный директор сети ресторанов Вкусно и точка Олег Пароев
Во "Вкусно – и точка" не исключили появления в меню блюд русской кухни
8 июня, 08:39
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаОлег ПароевРеспублика КрымРоссия
 
 
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