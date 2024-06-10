https://ria.ru/20240610/krym-1951849629.html

"Вкусно — и точка" не исключает открытия ресторана в Крыму

"Вкусно — и точка" не исключает открытия ресторана в Крыму - РИА Новости, 10.06.2024

"Вкусно — и точка" не исключает открытия ресторана в Крыму

Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" не исключает для себя вариант открытия в Крыму, однако для этого должны быть выполнены два условия: безопасность гостей и... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T04:13

2024-06-10T04:13

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" не исключает для себя вариант открытия в Крыму, однако для этого должны быть выполнены два условия: безопасность гостей и бесперебойность поставок, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор компании Олег Пароев. "Очень сложный вопрос. Для нас важным приоритетом являются несколько вещей: безопасность наших гостей и сотрудников и бесперебойность поставок. Как только эти факторы сойдутся, как только мы сможем это обеспечить, мы будем готовы рассматривать все возможные варианты. Сейчас это просто сделать невозможно", - ответил он на вопрос о сроках выхода компании в Крым. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

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экономика, олег пароев, республика крым, россия