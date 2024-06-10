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"Вкусно — и точка" не исключает открытия ресторана в Крыму
"Вкусно — и точка" не исключает открытия ресторана в Крыму - РИА Новости, 10.06.2024
"Вкусно — и точка" не исключает открытия ресторана в Крыму
Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" не исключает для себя вариант открытия в Крыму, однако для этого должны быть выполнены два условия: безопасность гостей и... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T04:13
2024-06-10T04:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" не исключает для себя вариант открытия в Крыму, однако для этого должны быть выполнены два условия: безопасность гостей и бесперебойность поставок, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор компании Олег Пароев. "Очень сложный вопрос. Для нас важным приоритетом являются несколько вещей: безопасность наших гостей и сотрудников и бесперебойность поставок. Как только эти факторы сойдутся, как только мы сможем это обеспечить, мы будем готовы рассматривать все возможные варианты. Сейчас это просто сделать невозможно", - ответил он на вопрос о сроках выхода компании в Крым. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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экономика, олег пароев, республика крым, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Олег Пароев, Республика Крым, Россия
"Вкусно — и точка" не исключает открытия ресторана в Крыму
Гендиректор Пароев: "Вкусно — и точка" выйдет в Крым, когда там будет безопасно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" не исключает для себя вариант открытия в Крыму, однако для этого должны быть выполнены два условия: безопасность гостей и бесперебойность поставок, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор компании Олег Пароев.
"Очень сложный вопрос. Для нас важным приоритетом являются несколько вещей: безопасность наших гостей и сотрудников и бесперебойность поставок. Как только эти факторы сойдутся, как только мы сможем это обеспечить, мы будем готовы рассматривать все возможные варианты. Сейчас это просто сделать невозможно", - ответил он на вопрос о сроках выхода компании в Крым.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.