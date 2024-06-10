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В Крыму оценили ущерб от двух блокад - РИА Новости, 10.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
03:08 10.06.2024 (обновлено: 09:39 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/krym-1951847784.html
В Крыму оценили ущерб от двух блокад
В Крыму оценили ущерб от двух блокад - РИА Новости, 10.06.2024
В Крыму оценили ущерб от двух блокад
Ущерб от водной и энергетической блокад Крыма превысил 14 триллионов рублей, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава парламента республики Владимир... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T03:08
2024-06-10T09:39
пмэф-2024
украина
херсонская область
краснодарский край
владимир константинов
республика крым
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Ущерб от водной и энергетической блокад Крыма превысил 14 триллионов рублей, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава парламента республики Владимир Константинов. "По водной блокаде — это цифра за семь триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за семь триллионов рублей, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших", — сказал он. По словам Константинова, в Крыму также посчитают ущерб, нанесенный транспортной и продовольственной блокадами, террористическими актами, а кроме того, оценят разрушение инфраструктуры во времена пребывания полуострова в составе Украины. В 2014 году Украина, не согласившись с итогами референдума в Крыму и его воссоединения с Россией, перекрыла подачу днепровской воды в Северо-Крымский канал. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Но в июне 2023-го вода снова перестала поступать из-за разрушения украинскими войсками Каховской гидроэлектростанции. Энергетическая блокада началась в ночь на 22 ноября 2015 года. Тогда Крым был полностью обесточен, так как из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. Позже ввели в строй новые мощности генерации: две ТЭС — Таврическую и Балаклавскую суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240608/natsionalizatsiya-1951593527.html
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херсонская область
краснодарский край
республика крым
россия
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украина, херсонская область , краснодарский край, владимир константинов, республика крым, россия
ПМЭФ-2024, Украина, Херсонская область , Краснодарский край, Владимир Константинов, Республика Крым, Россия
В Крыму оценили ущерб от двух блокад

Константинов: две блокады нанесли Крыму ущерб в более чем 14 триллионов рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2024
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Ущерб от водной и энергетической блокад Крыма превысил 14 триллионов рублей, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава парламента республики Владимир Константинов.
"По водной блокаде — это цифра за семь триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за семь триллионов рублей, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших", — сказал он.
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В Крыму рассказали о национализации активов украинских олигархов
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По словам Константинова, в Крыму также посчитают ущерб, нанесенный транспортной и продовольственной блокадами, террористическими актами, а кроме того, оценят разрушение инфраструктуры во времена пребывания полуострова в составе Украины.
В 2014 году Украина, не согласившись с итогами референдума в Крыму и его воссоединения с Россией, перекрыла подачу днепровской воды в Северо-Крымский канал. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Но в июне 2023-го вода снова перестала поступать из-за разрушения украинскими войсками Каховской гидроэлектростанции.
Энергетическая блокада началась в ночь на 22 ноября 2015 года. Тогда Крым был полностью обесточен, так как из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. Позже ввели в строй новые мощности генерации: две ТЭС — Таврическую и Балаклавскую суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В Крыму предъявят Украине ущерб за годы нахождения в ее составе
14 марта, 07:52
 
ПМЭФ-2024УкраинаХерсонская областьКраснодарский крайВладимир КонстантиновРеспублика КрымРоссия
 
 
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