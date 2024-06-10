https://ria.ru/20240610/koreya-1951978021.html

Сеул и Вашингтон разработали инструкции по совместному ядерному сдерживанию

Сеул и Вашингтон разработали инструкции по совместному ядерному сдерживанию - РИА Новости, 10.06.2024

Сеул и Вашингтон разработали инструкции по совместному ядерному сдерживанию

Южная Корея и США завершили подготовку документа, содержащего инструкции по совместным действиям союзников для осуществления ядерного сдерживания на Корейском... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:53

2024-06-10T15:53

2024-06-10T15:53

в мире

южная корея

сша

корейский полуостров

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СЕУЛ, 10 июн - РИА Новости. Южная Корея и США завершили подготовку документа, содержащего инструкции по совместным действиям союзников для осуществления ядерного сдерживания на Корейском полуострове, говорится в совместном заявлении для прессы по итогам третьего заседания Ядерной консультативной группы (ЯКГ) Республики Корея и США. "ЯКГ завершила рассмотрение "документа о совместных инструкциях", предоставляющего принципы и процедуру для поддержания и укрепления союзниками их надежной и эффективной политики и готовности к ядерному сдерживанию. Стороны согласились, что данные совместные инструкции подготовят твердую основу для укрепления взаимодействия по вопросу интегрированного расширенного сдерживания, осуществляемого совместно Южной Кореей и США", - говорится в заявлении, опубликованном южнокорейским министерством обороны. Кроме того, представители двух стран обсудили "совместное планирование и совместное исполнение" комплексных планов по ядерным и конвенциональным вооружениям на Корейскому полуострове, подтвердив, что "интеграция передовых обычных военных сил Южной Кореи в ядерное планирование США" позволит "на практике укрепить возможности сдерживания и реагирования" союзников на ядерные и ракетные угрозы КНДР. В ходе прошедших в понедельник в Сеуле консультаций начальник управления оборонной политики минобороны Южной Кореи Чо Чхан Нэ и помощник министра обороны США по космической политике Випин Наранг также отметили серьезный прогресс в работе ЯКГ по вопросам установления процедуры безопасного обмена информацией, порядка ядерных консультаций и коммуникации в случае возникновения кризисов и чрезвычайных ситуаций, ядерного и стратегического планирования, проведения тренировок, симуляций, учений и другой подготовительной деятельности. Стороны договорились проводить симуляции (ситуаций – ред.) на общеправительственном уровне, а также штабные учения военных для "исполнения ЯКГ своих обязанностей" по обеспечению совместного сдерживания. В этой связи представители Южной Кореи и США обсудили планы проведения совместных маневров "с использованием ядерных и обычных вооружений в связке с развертыванием стратегических сил и средств США". Представители министерств обороны Южной Кореи и США одобрили рабочие планы ЯКГ на вторую половину этого года и договорились доложить о результатах своей работы главам оборонных ведомств в ходе 56-х двусторонних министерских консультаций по безопасности, которые пройдут этой осенью в Вашингтоне. Соответствующие отчеты будут "в надлежащей форме" доведены и до президентов двух стран. Четвертое заседание группы, как отмечается, пройдет в конце этого года в США.

https://ria.ru/20240604/rnkhap-1950344170.html

https://ria.ru/20240513/kndr-1945517865.html

южная корея

сша

корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, южная корея, сша, корейский полуостров