https://ria.ru/20240610/kofe-1952063497.html

Бразилия нарастила экспорт кофе в Россию до рекордных показателей

Бразилия нарастила экспорт кофе в Россию до рекордных показателей - РИА Новости, 10.06.2024

Бразилия нарастила экспорт кофе в Россию до рекордных показателей

Бразилия в мае увеличила экспорт кофе в Россию почти в пять раз - до рекордных за все время 26 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T21:05

2024-06-10T21:05

2024-06-10T21:05

экономика

бразилия

россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бразилия в мае увеличила экспорт кофе в Россию почти в пять раз - до рекордных за все время 26 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. Так, в конце весны экспорт бразильского кофе в Россию вырос в 4,8 раза в годовом выражении и в 2,7 раза в месячном, достигнув 26 миллионов долларов. Это стало максимальным объемом продаж за все время торговли двух стран. Поставки за январь-май достигли 65,2 миллиона долларов, что больше прошлогоднего результата на треть. Бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес в воскресенье сообщил РИА Новости, что Бразилия надеется нарастить поставки кофе в Россию на 20%, но цена остается изменчивой и зависит от непрогнозируемых факторов, среди которых изменение климата. По подсчетам РИА Новости, опубликованным в апреле, Бразилия в 2023 году была вторым крупнейшим экспортером кофе в Россию с долей в 18%.

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экономика, бразилия, россия