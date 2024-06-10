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Knauf передаст российский бизнес местному менеджменту - РИА Новости, 10.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:06 10.06.2024 (обновлено: 14:21 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/knauf-1951891245.html
Knauf передаст российский бизнес местному менеджменту
Knauf передаст российский бизнес местному менеджменту - РИА Новости, 10.06.2024
Knauf передаст российский бизнес местному менеджменту
Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов — немецкая компания Knauf — передает бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:06
2024-06-10T14:21
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
knauf
пмэф-2024
виктор евтухов
мариуполь
донецкая народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов — немецкая компания Knauf — передает бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.&quot;Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. Пятнадцать процентов от суммы оценки, но с опционом — возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет&quot;, — сказал он.В апреле стало известно, что прокуратура немецкого города Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении Knauf из-за сообщений СМИ о том, что ее материалы использовались в восстановлении Мариуполя. Тогда же компания заявила о намерении передать бизнес в России местному менеджменту.Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), knauf, виктор евтухов, мариуполь, донецкая народная республика
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Knauf, ПМЭФ-2024, Виктор Евтухов, Мариуполь, Донецкая Народная Республика
Knauf передаст российский бизнес местному менеджменту

Минпромторг: Knauf передаст бизнес в России менеджменту с возможностью выкупа

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкОтгрузка готовых строительных смесей на заводе группы немецких компаний KNAUF в подмосковном Красногорске
Отгрузка готовых строительных смесей на заводе группы немецких компаний KNAUF в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Отгрузка готовых строительных смесей на заводе группы немецких компаний KNAUF в подмосковном Красногорске. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов — немецкая компания Knauf — передает бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.
«

"Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. Пятнадцать процентов от суммы оценки, но с опционом — возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет", — сказал он.

В апреле стало известно, что прокуратура немецкого города Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении Knauf из-за сообщений СМИ о том, что ее материалы использовались в восстановлении Мариуполя. Тогда же компания заявила о намерении передать бизнес в России местному менеджменту.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)KnaufВиктор ЕвтуховМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
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