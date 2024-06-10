https://ria.ru/20240610/knauf-1951891245.html

Knauf передаст российский бизнес местному менеджменту

Knauf передаст российский бизнес местному менеджменту - РИА Новости, 10.06.2024

Knauf передаст российский бизнес местному менеджменту

Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов — немецкая компания Knauf — передает бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:06

2024-06-10T11:06

2024-06-10T14:21

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

knauf

пмэф-2024

виктор евтухов

мариуполь

донецкая народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов — немецкая компания Knauf — передает бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов."Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. Пятнадцать процентов от суммы оценки, но с опционом — возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет", — сказал он.В апреле стало известно, что прокуратура немецкого города Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении Knauf из-за сообщений СМИ о том, что ее материалы использовались в восстановлении Мариуполя. Тогда же компания заявила о намерении передать бизнес в России местному менеджменту.Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240529/ariston-1949052188.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), knauf, виктор евтухов, мариуполь, донецкая народная республика