https://ria.ru/20240610/knauf-1951891245.html
Knauf передаст российский бизнес местному менеджменту
Knauf передаст российский бизнес местному менеджменту - РИА Новости, 10.06.2024
Knauf передаст российский бизнес местному менеджменту
Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов — немецкая компания Knauf — передает бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:06
2024-06-10T11:06
2024-06-10T14:21
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
knauf
пмэф-2024
виктор евтухов
мариуполь
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152973/15/1529731544_0:8:3000:1696_1920x0_80_0_0_1b266a631f350ae01577968f1baf2d6c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов — немецкая компания Knauf — передает бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов."Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. Пятнадцать процентов от суммы оценки, но с опционом — возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет", — сказал он.В апреле стало известно, что прокуратура немецкого города Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении Knauf из-за сообщений СМИ о том, что ее материалы использовались в восстановлении Мариуполя. Тогда же компания заявила о намерении передать бизнес в России местному менеджменту.Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240529/ariston-1949052188.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152973/15/1529731544_344:0:2995:1988_1920x0_80_0_0_23a4fdabbe0d51e1b0f09e7f84d58b3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), knauf, виктор евтухов, мариуполь, донецкая народная республика
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Knauf, ПМЭФ-2024, Виктор Евтухов, Мариуполь, Донецкая Народная Республика
Knauf передаст российский бизнес местному менеджменту
Минпромторг: Knauf передаст бизнес в России менеджменту с возможностью выкупа