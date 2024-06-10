https://ria.ru/20240610/kitay-1952049536.html

Китай предупредил о решимости защищать свою территориальную целостность

Китай предупредил о решимости защищать свою территориальную целостность - РИА Новости, 10.06.2024

Китай предупредил о решимости защищать свою территориальную целостность

Китай никому не позволит отделить от него Тайвань, заявили РИА Новости в посольстве КНР в Вашингтоне. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:59

2024-06-10T19:59

2024-06-10T21:40

в мире

китай

тайвань

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805983243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2dd5dabd129e14877ff0077a180548bd.jpg

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Китай никому не позволит отделить от него Тайвань, заявили РИА Новости в посольстве КНР в Вашингтоне."Никто не должен недооценивать приверженность, решимость и способность Китая защитить свой суверенитет и территориальную целостность", — сообщил агентству представитель дипмиссии.В посольстве подчеркнули, что продажи оружия США Тайваню подрывают суверенитет Китая, интересы безопасности и вредят отношениям Пекина и Вашингтона.Дипломаты призвали американские власти соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных коммюнике, остановить продажи оружия Тайваню и контакты по военной линии, а также прекратить создавать поводы для напряженности в Тайваньском проливе.Ранее сегодня The Washington Post написала, что глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро заявил о решимости Вашингтона защищать Тайвань от возможной военной операции материкового Китая. Как пишет газета, адмирал пообещал превратить Тайваньский пролив "в беспилотный ад, используя ряд засекреченных возможностей", если китайский флот пересечет 100-мильную зону на подходе к острову. Для этого планируется разместить там тысячи надводных и подводных дронов.США должны подготовить операцию к 2027 году, отметил адмирал, поскольку в Пекине, по его словам, говорят о намерениях предпринять действия в адрес Тайваня именно к этому сроку.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949-м после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации.

https://ria.ru/20240606/f-16-1950859023.html

https://ria.ru/20240604/bayden-1950527214.html

https://ria.ru/20240607/kitay-1951318556.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, тайвань, сша