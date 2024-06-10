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Китай предупредил о решимости защищать свою территориальную целостность - РИА Новости, 10.06.2024
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19:59 10.06.2024 (обновлено: 21:40 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/kitay-1952049536.html
Китай предупредил о решимости защищать свою территориальную целостность
Китай предупредил о решимости защищать свою территориальную целостность - РИА Новости, 10.06.2024
Китай предупредил о решимости защищать свою территориальную целостность
Китай никому не позволит отделить от него Тайвань, заявили РИА Новости в посольстве КНР в Вашингтоне. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:59
2024-06-10T21:40
в мире
китай
тайвань
сша
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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Китай никому не позволит отделить от него Тайвань, заявили РИА Новости в посольстве КНР в Вашингтоне."Никто не должен недооценивать приверженность, решимость и способность Китая защитить свой суверенитет и территориальную целостность", — сообщил агентству представитель дипмиссии.В посольстве подчеркнули, что продажи оружия США Тайваню подрывают суверенитет Китая, интересы безопасности и вредят отношениям Пекина и Вашингтона.Дипломаты призвали американские власти соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных коммюнике, остановить продажи оружия Тайваню и контакты по военной линии, а также прекратить создавать поводы для напряженности в Тайваньском проливе.Ранее сегодня The Washington Post написала, что глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро заявил о решимости Вашингтона защищать Тайвань от возможной военной операции материкового Китая. Как пишет газета, адмирал пообещал превратить Тайваньский пролив "в беспилотный ад, используя ряд засекреченных возможностей", если китайский флот пересечет 100-мильную зону на подходе к острову. Для этого планируется разместить там тысячи надводных и подводных дронов.США должны подготовить операцию к 2027 году, отметил адмирал, поскольку в Пекине, по его словам, говорят о намерениях предпринять действия в адрес Тайваня именно к этому сроку.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949-м после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации.
https://ria.ru/20240606/f-16-1950859023.html
https://ria.ru/20240604/bayden-1950527214.html
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в мире, китай, тайвань, сша
В мире, Китай, Тайвань, США
Китай предупредил о решимости защищать свою территориальную целостность

Посольство в США предупредило о способности Китая защитить свой суверенитет

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Китай никому не позволит отделить от него Тайвань, заявили РИА Новости в посольстве КНР в Вашингтоне.
"Никто не должен недооценивать приверженность, решимость и способность Китая защитить свой суверенитет и территориальную целостность", — сообщил агентству представитель дипмиссии.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей и оборудования для F-16
6 июня, 04:17
В посольстве подчеркнули, что продажи оружия США Тайваню подрывают суверенитет Китая, интересы безопасности и вредят отношениям Пекина и Вашингтона.
Дипломаты призвали американские власти соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных коммюнике, остановить продажи оружия Тайваню и контакты по военной линии, а также прекратить создавать поводы для напряженности в Тайваньском проливе.
Ранее сегодня The Washington Post написала, что глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро заявил о решимости Вашингтона защищать Тайвань от возможной военной операции материкового Китая. Как пишет газета, адмирал пообещал превратить Тайваньский пролив "в беспилотный ад, используя ряд засекреченных возможностей", если китайский флот пересечет 100-мильную зону на подходе к острову. Для этого планируется разместить там тысячи надводных и подводных дронов.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Войска в двух регионах. На Западе рассказали, на что решился Байден
4 июня, 22:19
США должны подготовить операцию к 2027 году, отметил адмирал, поскольку в Пекине, по его словам, говорят о намерениях предпринять действия в адрес Тайваня именно к этому сроку.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949-м после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации.
Самолет F-16 Fighting Falcon ВВС США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Китай выступил против решения США о продаже Тайваню запчастей для F-16
7 июня, 13:19
 
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