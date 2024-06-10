https://ria.ru/20240610/kitay-1952036849.html
Глава МИД Китая призвал укрепить решимость защищать мир и безопасность
Глава МИД Китая призвал укрепить решимость защищать мир и безопасность - РИА Новости, 10.06.2024
Глава МИД Китая призвал укрепить решимость защищать мир и безопасность
Министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, заявил о необходимости укрепить решимость... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:04
2024-06-10T19:04
2024-06-10T19:04
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ван и (политик)
сергей лавров
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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, заявил о необходимости укрепить решимость защищать мир и безопасность. "Необходимо укрепить решимость защищать мир и безопасность, придать новый импульс политическому разрешению острых вопросов", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он также отметил, что, как неоднократно показывала история, мышление "холодной войны", блоковая конфронтация, внешнее вмешательство не могут решить проблемы, могут лишь привести к еще большим проблемам и кризисам. "Какой бы сложной ни была ситуация, отказываться от диалога и консультаций нельзя. Как бы ни обострялся конфликт, необходимо твердо придерживаться политического урегулирования", - сказал Ван И. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20240610/lavrov-1952033486.html
https://ria.ru/20240403/kitay-1937556110.html
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в мире, китай, нижний новгород, россия, ван и (политик), сергей лавров, брикс
В мире, Китай, Нижний Новгород, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров, БРИКС
Глава МИД Китая призвал укрепить решимость защищать мир и безопасность
Глава МИД Китая Ван И призвал укрепить решимость защищать мир и безопасность
ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, заявил о необходимости укрепить решимость защищать мир и безопасность.
"Необходимо укрепить решимость защищать мир и безопасность, придать новый импульс политическому разрешению острых вопросов", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он также отметил, что, как неоднократно показывала история, мышление "холодной войны", блоковая конфронтация, внешнее вмешательство не могут решить проблемы, могут лишь привести к еще большим проблемам и кризисам.
"Какой бы сложной ни была ситуация, отказываться от диалога и консультаций нельзя. Как бы ни обострялся конфликт, необходимо твердо придерживаться политического урегулирования", - сказал Ван И.
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров
.