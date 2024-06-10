https://ria.ru/20240610/kitay-1952036849.html

Глава МИД Китая призвал укрепить решимость защищать мир и безопасность

Глава МИД Китая призвал укрепить решимость защищать мир и безопасность - РИА Новости, 10.06.2024

Глава МИД Китая призвал укрепить решимость защищать мир и безопасность

Министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, заявил о необходимости укрепить решимость... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:04

2024-06-10T19:04

2024-06-10T19:04

в мире

китай

нижний новгород

россия

ван и (политик)

сергей лавров

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1952001667_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_b4161c111ca8f00aa84fd6a9d55993fd.jpg

ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, заявил о необходимости укрепить решимость защищать мир и безопасность. "Необходимо укрепить решимость защищать мир и безопасность, придать новый импульс политическому разрешению острых вопросов", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Он также отметил, что, как неоднократно показывала история, мышление "холодной войны", блоковая конфронтация, внешнее вмешательство не могут решить проблемы, могут лишь привести к еще большим проблемам и кризисам. "Какой бы сложной ни была ситуация, отказываться от диалога и консультаций нельзя. Как бы ни обострялся конфликт, необходимо твердо придерживаться политического урегулирования", - сказал Ван И. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20240610/lavrov-1952033486.html

https://ria.ru/20240403/kitay-1937556110.html

китай

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, нижний новгород, россия, ван и (политик), сергей лавров, брикс