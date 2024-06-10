https://ria.ru/20240610/kitay-1951975013.html
Китай готов вместе противостоять внешним препонам, заявил глава МИД
Китай готов вместе противостоять внешним препонам, заявил глава МИД - РИА Новости, 10.06.2024
Китай готов вместе противостоять внешним препонам, заявил глава МИД
Китай готов вместе с Россией противостоять внешним препонам, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:43
2024-06-10T15:43
2024-06-10T15:59
китай
россия
ван и (политик)
в мире
брикс
нижний новгород
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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Китай готов вместе с Россией противостоять внешним препонам, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде.Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел стран БРИКС."Китай готов вместе с Россией поддерживать стратегическую решимость, выявлять потенциал сотрудничества, противостоять внешним препонам, содействовать стабильности двусторонних отношений", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.В ведомстве также сообщили, что стороны обменялись мнениями по нынешней международной и региональной обстановке, а также по проблеме украинского кризиса.
https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, ван и (политик), в мире, брикс, нижний новгород
Китай, Россия, Ван И (политик), В мире, БРИКС, Нижний Новгород
Китай готов вместе противостоять внешним препонам, заявил глава МИД
Ван И: Китай готов вместе с Россией противостоять внешним препонам
ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Китай готов вместе с Россией противостоять внешним препонам, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде.
Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел стран БРИКС
.
"Китай готов вместе с Россией поддерживать стратегическую решимость, выявлять потенциал сотрудничества, противостоять внешним препонам, содействовать стабильности двусторонних отношений", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
В ведомстве также сообщили, что стороны обменялись мнениями по нынешней международной и региональной обстановке, а также по проблеме украинского кризиса.