https://ria.ru/20240610/kitay-1951975013.html

Китай готов вместе противостоять внешним препонам, заявил глава МИД

Китай готов вместе противостоять внешним препонам, заявил глава МИД - РИА Новости, 10.06.2024

Китай готов вместе противостоять внешним препонам, заявил глава МИД

Китай готов вместе с Россией противостоять внешним препонам, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:43

2024-06-10T15:43

2024-06-10T15:59

китай

россия

ван и (политик)

в мире

брикс

нижний новгород

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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Китай готов вместе с Россией противостоять внешним препонам, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде.Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел стран БРИКС."Китай готов вместе с Россией поддерживать стратегическую решимость, выявлять потенциал сотрудничества, противостоять внешним препонам, содействовать стабильности двусторонних отношений", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.В ведомстве также сообщили, что стороны обменялись мнениями по нынешней международной и региональной обстановке, а также по проблеме украинского кризиса.

https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html

китай

россия

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, ван и (политик), в мире, брикс, нижний новгород