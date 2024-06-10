Рейтинг@Mail.ru
Китай готов вместе противостоять внешним препонам, заявил глава МИД - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 10.06.2024 (обновлено: 15:59 10.06.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240610/kitay-1951975013.html
Китай готов вместе противостоять внешним препонам, заявил глава МИД
Китай готов вместе противостоять внешним препонам, заявил глава МИД - РИА Новости, 10.06.2024
Китай готов вместе противостоять внешним препонам, заявил глава МИД
Китай готов вместе с Россией противостоять внешним препонам, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:43
2024-06-10T15:59
китай
россия
ван и (политик)
в мире
брикс
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897134764_0:0:2946:1658_1920x0_80_0_0_1feefb438b612b1c3b8f024b93b6c57f.jpg
ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Китай готов вместе с Россией противостоять внешним препонам, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде.Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел стран БРИКС."Китай готов вместе с Россией поддерживать стратегическую решимость, выявлять потенциал сотрудничества, противостоять внешним препонам, содействовать стабильности двусторонних отношений", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.В ведомстве также сообщили, что стороны обменялись мнениями по нынешней международной и региональной обстановке, а также по проблеме украинского кризиса.
https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html
китай
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897134764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff8efb985d409fa67ed4d553a26bd4ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, ван и (политик), в мире, брикс, нижний новгород
Китай, Россия, Ван И (политик), В мире, БРИКС, Нижний Новгород
Китай готов вместе противостоять внешним препонам, заявил глава МИД

Ван И: Китай готов вместе с Россией противостоять внешним препонам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Китай готов вместе с Россией противостоять внешним препонам, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде.
Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел стран БРИКС.
"Китай готов вместе с Россией поддерживать стратегическую решимость, выявлять потенциал сотрудничества, противостоять внешним препонам, содействовать стабильности двусторонних отношений", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
В ведомстве также сообщили, что стороны обменялись мнениями по нынешней международной и региональной обстановке, а также по проблеме украинского кризиса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Россия продает своим друзьям светлое будущее
2 июня, 08:00
 
КитайРоссияВан И (политик)В миреБРИКСНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала