https://ria.ru/20240610/kiev-1952069567.html

"Законные цели": в США забили тревогу из-за решения Киева

"Законные цели": в США забили тревогу из-за решения Киева - РИА Новости, 10.06.2024

"Законные цели": в США забили тревогу из-за решения Киева

Если переданные Украине американские истребители F-16 будут базироваться в странах ЕС, то они станут законными целями для России, заявил американский политик и... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T22:03

2024-06-10T22:03

2024-06-10T22:03

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891963311_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9381dff531f9e06c3c6c3040e00a5b37.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Если переданные Украине американские истребители F-16 будут базироваться в странах ЕС, то они станут законными целями для России, заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака в социальной сети X.В понедельник начальник авиации командования украинских воздушных сил Сергей Голубцов сообщил, что Киев намерен разместить часть полученных от Запада истребителей F-16 за границей."Если США разместят свои F-16 в странах ЕС, которые настолько глупы, что позволят атаковать ими Россию, эти базы станут законными целями", — заявил Барака.По словам политика, в таком случае удары России могут привести в действие статью 5 устава НАТО и быть восприняты как нападение на альянс."Руководство США и Европы, похоже, желает всем нам смерти", — заключил он.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240610/ukraina-1951990633.html

https://ria.ru/20240610/konflikt-1951960288.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, евросоюз, нато, f-16