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"Законные цели": в США забили тревогу из-за решения Киева - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/kiev-1952069567.html
"Законные цели": в США забили тревогу из-за решения Киева
"Законные цели": в США забили тревогу из-за решения Киева - РИА Новости, 10.06.2024
"Законные цели": в США забили тревогу из-за решения Киева
Если переданные Украине американские истребители F-16 будут базироваться в странах ЕС, то они станут законными целями для России, заявил американский политик и... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T22:03
2024-06-10T22:03
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Если переданные Украине американские истребители F-16 будут базироваться в странах ЕС, то они станут законными целями для России, заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака в социальной сети X.В понедельник начальник авиации командования украинских воздушных сил Сергей Голубцов сообщил, что Киев намерен разместить часть полученных от Запада истребителей F-16 за границей."Если США разместят свои F-16 в странах ЕС, которые настолько глупы, что позволят атаковать ими Россию, эти базы станут законными целями", — заявил Барака.По словам политика, в таком случае удары России могут привести в действие статью 5 устава НАТО и быть восприняты как нападение на альянс."Руководство США и Европы, похоже, желает всем нам смерти", — заключил он.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951990633.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, евросоюз, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Евросоюз, НАТО, F-16
"Законные цели": в США забили тревогу из-за решения Киева

Политик Барака: истребители F-16 в странах ЕС станут законными целями для России

© Фото : Royal Norwegian Air Force/Malin InstanesИстребители F-16 ВВС Норвегии
Истребители F-16 ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Royal Norwegian Air Force/Malin Instanes
Истребители F-16 ВВС Норвегии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Если переданные Украине американские истребители F-16 будут базироваться в странах ЕС, то они станут законными целями для России, заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака в социальной сети X.
В понедельник начальник авиации командования украинских воздушных сил Сергей Голубцов сообщил, что Киев намерен разместить часть полученных от Запада истребителей F-16 за границей.
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"Если США разместят свои F-16 в странах ЕС, которые настолько глупы, что позволят атаковать ими Россию, эти базы станут законными целями", — заявил Барака.
По словам политика, в таком случае удары России могут привести в действие статью 5 устава НАТО и быть восприняты как нападение на альянс.
«
"Руководство США и Европы, похоже, желает всем нам смерти", — заключил он.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияЕвросоюзНАТОF-16
 
 
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