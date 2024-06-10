https://ria.ru/20240610/khusity-1952076745.html

Хуситы заявили о задержании связанных с США и Израилем шпионов

Хуситы заявили о задержании связанных с США и Израилем шпионов - РИА Новости, 10.06.2024

Хуситы заявили о задержании связанных с США и Израилем шпионов

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о задержании шпионской ячейки, связанной с разведывательным управлением США, которая... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T23:54

2024-06-10T23:54

2024-06-10T23:54

в мире

йемен

сана

сша

стефан дюжаррик

центральное разведывательное управление (цру)

оон

ансар алла

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ДОХА, 10 июня — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о задержании шпионской ячейки, связанной с разведывательным управлением США, которая обвиняется в осуществлении на протяжении десятилетий разведывательной и диверсионной деятельности в Йемене, говорится в сообщении службы безопасности движения в эфире телеканала "Аль-Масира". "Была раскрыта американо-израильская шпионская сеть, членов которой удалось задержать. Она на протяжении десятилетий осуществляла шпионскую и диверсионную роль в официальных и неофициальных учреждениях в пользу врага", - отмечается в сообщении. Как утверждает служба безопасности хуситов, "американо-израильская шпионская сеть напрямую связана с ЦРУ". По данным хуситов, "шпионская сеть" была обеспечена спецустройствами и оборудованием, которые позволяли им "секретно осуществлять свою деятельность". "Шпионская сеть на протяжении десятилетий предоставляла ЦРУ и израильскому Моссаду чрезвычайно важную конфиденциальную и чувствительную информацию военного характера и в области безопасности", - указывается в сообщении. Также сообщается, что шпионы "собирали для американских и израильских спецслужб конфиденциальную информацию о бюджете государства, а также об утвержденных планах и политике правительства национального спасения", а также "вела разведывательную деятельность, нацеленную на выявление военных и производственных возможностей вооруженных сил Йемена, стремилась раскрыть источники финансирования военных фронтов". Кроме того, хуситы обвинили задержанных в "отслеживании военных перемещений и стратегических возможностей", а также в том, что "члены шпионской сети использовали свои должности в американском посольстве для осуществления подрывной деятельности", а после отъезда американского посольства из Саны они "продолжали реализовывать свои подрывные программы под прикрытием международных организаций". В минувшую пятницу пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что 11 ее местных сотрудников в Йемене были задержаны властями северного Йемена, потребовав освободить их без всяких условий. В то же время международно признанное правительство Йемена осудило задержание в Сане и других провинциях под властью хуситов более десятка сотрудников различных организаций при ООН, в частности из офиса спецпосланника по Йемену, в числе которых оказались женщины.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20240531/khusity-1949670256.html

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в мире, йемен, сана, сша, стефан дюжаррик, центральное разведывательное управление (цру), оон, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году