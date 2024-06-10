https://ria.ru/20240610/kazakhstan-1951870431.html

Экс-глава КНБ Казахстана обратился к Токаеву с прошением о помиловании

Экс-глава КНБ Казахстана обратился к Токаеву с прошением о помиловании - РИА Новости, 10.06.2024

Экс-глава КНБ Казахстана обратился к Токаеву с прошением о помиловании

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, осужденный за государственную измену, попытку захвата власти и превышение РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:35

2024-06-10T09:35

2024-06-10T09:35

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

астана

жанаозен

карим масимов

комитет национальной безопасности (кнб)

генеральная прокуратура рф

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АЛМА-АТА, 10 июн - РИА Новости. Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, осужденный за государственную измену, попытку захвата власти и превышение полномочий, обратился к президенту Токаеву с прошением о помиловании, сообщает агентство "Информбюро" со ссылкой на КНБ республики. Cейчас Карим Масимов на основании постановления Агентства по противодействию коррупции находится в следственном изоляторе КНБ в Астане. "Действительно, из этого учреждения в марте 2024 года он направил ходатайство на имя президента республики Казахстан о помиловании", - сообщили в КНБ. Также там добавили, что в отношении Масимова продолжается досудебное расследование по статье 218, часть 3, пункт 3 "Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем" и статье 366, часть 4 "Получение взятки в особо крупном размере" уголовного кодекса Казахстана. В апреле 2023 года специализированный межрайонный суд Астаны по уголовным делам приговорил Масимова к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену, попытку захвата власти и превышение полномочий. Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил о задержании Масимова по подозрению в государственной измене 8 января 2022 года, а 13 января уточнил, что также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Генпрокуратура в марте того же года сообщила, что дела в отношении бывшего руководства КНБ связаны с январскими беспорядками, истинная цель которых, по данным следствия, была направлена на государственный переворот. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до девятнадцатого января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20240320/kazakhstan-1934393934.html

https://ria.ru/20240103/kazakhstan-1919565018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, астана, жанаозен, карим масимов, комитет национальной безопасности (кнб), генеральная прокуратура рф