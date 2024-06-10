Экс-глава КНБ Казахстана обратился к Токаеву с прошением о помиловании
Осужденный экс-глава КНБ Казахстана Масимов попросил Токаева о помиловании
Карим Масимов. Архивное фото
АЛМА-АТА, 10 июн - РИА Новости. Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, осужденный за государственную измену, попытку захвата власти и превышение полномочий, обратился к президенту Токаеву с прошением о помиловании, сообщает агентство "Информбюро" со ссылкой на КНБ республики.
Cейчас Карим Масимов на основании постановления Агентства по противодействию коррупции находится в следственном изоляторе КНБ в Астане. "Действительно, из этого учреждения в марте 2024 года он направил ходатайство на имя президента республики Казахстан о помиловании", - сообщили в КНБ.
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Также там добавили, что в отношении Масимова продолжается досудебное расследование по статье 218, часть 3, пункт 3 "Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем" и статье 366, часть 4 "Получение взятки в особо крупном размере" уголовного кодекса Казахстана.
В апреле 2023 года специализированный межрайонный суд Астаны по уголовным делам приговорил Масимова к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену, попытку захвата власти и превышение полномочий.
Комитет нацбезопасности Казахстана сообщил о задержании Масимова по подозрению в государственной измене 8 января 2022 года, а 13 января уточнил, что также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Генпрокуратура в марте того же года сообщила, что дела в отношении бывшего руководства КНБ связаны с январскими беспорядками, истинная цель которых, по данным следствия, была направлена на государственный переворот.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до девятнадцатого января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.