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Пользователи ВКонтакте рассказали, на чем больше всего любят кататься - РИА Новости, 10.06.2024
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14:20 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/katanie-1951950869.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, на чем больше всего любят кататься
Пользователи ВКонтакте рассказали, на чем больше всего любят кататься - РИА Новости, 10.06.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, на чем больше всего любят кататься
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какой экологичный вид транспорта предпочитают подписчики... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:20
2024-06-10T14:20
опросы
вконтакте
новости агентства
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какой экологичный вид транспорта предпочитают подписчики сообщества.На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, на чем они больше всего любят кататься: на велосипеде, на самокате или на скейте. Есть и четвертый вариант ответа для тех, кому не по душе такая активность: "я убежденный пешеход".Оказалось, что более половины опрошенных (55,2%) любят кататься на велосипеде. За самокат проголосовали 8% пользователей. Лишь 1% признались, что им нравится кататься на скейте. А убежденных пешеходов среди подписчиков оказалось целых 35,8%.Опрос был приурочен ко Дню велосипеда, который отмечается 3 июня. Его учредила ООН в 2018 году, чтобы подчеркнуть важность этого экологичного транспорта. В опросе приняли участие 2281 человек.
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опросы, вконтакте, новости агентства, велосипедисты
Опросы, ВКонтакте, Новости агентства, велосипедисты

Пользователи ВКонтакте рассказали, на чем больше всего любят кататься

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка на велопрогулке по набережной в Геленджикской бухте.
Девушка на велопрогулке по набережной в Геленджикской бухте. - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Девушка на велопрогулке по набережной в Геленджикской бухте.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какой экологичный вид транспорта предпочитают подписчики сообщества.
На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, на чем они больше всего любят кататься: на велосипеде, на самокате или на скейте. Есть и четвертый вариант ответа для тех, кому не по душе такая активность: "я убежденный пешеход".
Оказалось, что более половины опрошенных (55,2%) любят кататься на велосипеде. За самокат проголосовали 8% пользователей. Лишь 1% признались, что им нравится кататься на скейте. А убежденных пешеходов среди подписчиков оказалось целых 35,8%.
Опрос был приурочен ко Дню велосипеда, который отмечается 3 июня. Его учредила ООН в 2018 году, чтобы подчеркнуть важность этого экологичного транспорта. В опросе приняли участие 2281 человек.
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