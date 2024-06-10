https://ria.ru/20240610/katanie-1951950869.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, на чем больше всего любят кататься

Пользователи ВКонтакте рассказали, на чем больше всего любят кататься - РИА Новости, 10.06.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали, на чем больше всего любят кататься

РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какой экологичный вид транспорта предпочитают подписчики... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:20

2024-06-10T14:20

2024-06-10T14:20

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какой экологичный вид транспорта предпочитают подписчики сообщества.На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, на чем они больше всего любят кататься: на велосипеде, на самокате или на скейте. Есть и четвертый вариант ответа для тех, кому не по душе такая активность: "я убежденный пешеход".Оказалось, что более половины опрошенных (55,2%) любят кататься на велосипеде. За самокат проголосовали 8% пользователей. Лишь 1% признались, что им нравится кататься на скейте. А убежденных пешеходов среди подписчиков оказалось целых 35,8%.Опрос был приурочен ко Дню велосипеда, который отмечается 3 июня. Его учредила ООН в 2018 году, чтобы подчеркнуть важность этого экологичного транспорта. В опросе приняли участие 2281 человек.

https://ria.ru/20240529/analiz-1949139452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

опросы, вконтакте, новости агентства, велосипедисты