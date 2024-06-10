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Авиация нанесла удар по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
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05:03 10.06.2024 (обновлено: 09:41 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/istrebiteli-1951850330.html
Авиация нанесла удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Авиация нанесла удар по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 10.06.2024
Авиация нанесла удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ авиабомбами ФАБ-500, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T05:03
2024-06-10T09:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ авиабомбами ФАБ-500, сообщили в пресс-службе Минобороны."Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — говорится в публикации. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, истребители благополучно вернулись на аэродром вылета. &quot;На основе опыта, полученного в ходе эксплуатации авиационной техники, для выполнения задач, связанных с СВО, кроме подготовки самолетов к вылету, мы осуществляем разработку и внедрение новых научных решений через научную работу, на основе которых конструкторы и промышленность разрабатывают более совершенствованные решения и дополнительные мероприятия, позволяющие повысить эффективность использования наших самолетов&quot;, — отметил инженер авиационной службы эскадрильи Су-34 Андрей.Армейская авиация во время спецоперации сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику ВСУ, доставляет десант, военные грузы, обеспечивает авиационную поддержку подразделений, выполняющих задачи в зоне боевых действий.
https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951820768.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Авиация нанесла удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ авиабомбами ФАБ-500, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — говорится в публикации.
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Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, истребители благополучно вернулись на аэродром вылета.
«

"На основе опыта, полученного в ходе эксплуатации авиационной техники, для выполнения задач, связанных с СВО, кроме подготовки самолетов к вылету, мы осуществляем разработку и внедрение новых научных решений через научную работу, на основе которых конструкторы и промышленность разрабатывают более совершенствованные решения и дополнительные мероприятия, позволяющие повысить эффективность использования наших самолетов", — отметил инженер авиационной службы эскадрильи Су-34 Андрей.

Армейская авиация во время спецоперации сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику ВСУ, доставляет десант, военные грузы, обеспечивает авиационную поддержку подразделений, выполняющих задачи в зоне боевых действий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-34Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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