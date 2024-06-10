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СМИ: в Киеве раскритиковали технологии ИИ, предоставленные Западом - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:11 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/ii-1952011685.html
СМИ: в Киеве раскритиковали технологии ИИ, предоставленные Западом
СМИ: в Киеве раскритиковали технологии ИИ, предоставленные Западом - РИА Новости, 10.06.2024
СМИ: в Киеве раскритиковали технологии ИИ, предоставленные Западом
Украинские чиновники жалуются на то, что некоторые технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ), предоставленные им рядом западных компаний, в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:11
2024-06-10T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
технологии
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинские чиновники жалуются на то, что некоторые технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ), предоставленные им рядом западных компаний, в большей степени являются "хайпом" нежели эффективными инструментами, передает агентство Блумберг. Агентство напоминает, что Украина уже использует технологии искусственного интеллекта, в частности те, которые предоставляет американская компания Palantir Technologies, для принятия решений на поле боя. "Украинские чиновники критиковали некоторые ИИ-чудеса, обещанные поставщиками технологий, называя их "научно-исследовательскими проектами", в большей степени хайпом нежели эффективными инструментами", - говорится в сообщении агентства. При этом ни компании, ни страны их происхождения названы не были. Представители украинских стартапов в свою очередь указывают на сложную ситуацию на поле боя, например, на сбои в работе интернет-связи, из-за которых использование некоторых приложений с искусственным интеллектом практически невозможно. Более того, местные компании не получают доступ к информации, которая могла бы помочь при разработке программ с использованием ИИ, поскольку она считается секретной, пишет Блумберг. В марте американский разработчик программного обеспечения для спецслужб Palantir Technologies заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Украины по программе разминирования территорий с использованием технологий искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20240529/rs-1949218339.html
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в мире, украина, технологии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Технологии
СМИ: в Киеве раскритиковали технологии ИИ, предоставленные Западом

Bloomberg: в Киеве назвали хайпом технологии ИИ, предоставленные Западом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинские чиновники жалуются на то, что некоторые технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ), предоставленные им рядом западных компаний, в большей степени являются "хайпом" нежели эффективными инструментами, передает агентство Блумберг.
Агентство напоминает, что Украина уже использует технологии искусственного интеллекта, в частности те, которые предоставляет американская компания Palantir Technologies, для принятия решений на поле боя.
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"Украинские чиновники критиковали некоторые ИИ-чудеса, обещанные поставщиками технологий, называя их "научно-исследовательскими проектами", в большей степени хайпом нежели эффективными инструментами", - говорится в сообщении агентства. При этом ни компании, ни страны их происхождения названы не были.
Представители украинских стартапов в свою очередь указывают на сложную ситуацию на поле боя, например, на сбои в работе интернет-связи, из-за которых использование некоторых приложений с искусственным интеллектом практически невозможно. Более того, местные компании не получают доступ к информации, которая могла бы помочь при разработке программ с использованием ИИ, поскольку она считается секретной, пишет Блумберг.
В марте американский разработчик программного обеспечения для спецслужб Palantir Technologies заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Украины по программе разминирования территорий с использованием технологий искусственного интеллекта.
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