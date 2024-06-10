https://ria.ru/20240610/ii-1952011685.html

СМИ: в Киеве раскритиковали технологии ИИ, предоставленные Западом

СМИ: в Киеве раскритиковали технологии ИИ, предоставленные Западом - РИА Новости, 10.06.2024

СМИ: в Киеве раскритиковали технологии ИИ, предоставленные Западом

Украинские чиновники жалуются на то, что некоторые технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ), предоставленные им рядом западных компаний, в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:11

2024-06-10T17:11

2024-06-10T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинские чиновники жалуются на то, что некоторые технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ), предоставленные им рядом западных компаний, в большей степени являются "хайпом" нежели эффективными инструментами, передает агентство Блумберг. Агентство напоминает, что Украина уже использует технологии искусственного интеллекта, в частности те, которые предоставляет американская компания Palantir Technologies, для принятия решений на поле боя. "Украинские чиновники критиковали некоторые ИИ-чудеса, обещанные поставщиками технологий, называя их "научно-исследовательскими проектами", в большей степени хайпом нежели эффективными инструментами", - говорится в сообщении агентства. При этом ни компании, ни страны их происхождения названы не были. Представители украинских стартапов в свою очередь указывают на сложную ситуацию на поле боя, например, на сбои в работе интернет-связи, из-за которых использование некоторых приложений с искусственным интеллектом практически невозможно. Более того, местные компании не получают доступ к информации, которая могла бы помочь при разработке программ с использованием ИИ, поскольку она считается секретной, пишет Блумберг. В марте американский разработчик программного обеспечения для спецслужб Palantir Technologies заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Украины по программе разминирования территорий с использованием технологий искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20240529/rs-1949218339.html

https://ria.ru/20240501/zakharova-1943320698.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, технологии