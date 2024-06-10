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Регулирование и роль ИИ в страховании обсудили на ПМЭФ - РИА Новости, 10.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:42 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/ii-1951922889.html
Регулирование и роль ИИ в страховании обсудили на ПМЭФ
Регулирование и роль ИИ в страховании обсудили на ПМЭФ - РИА Новости, 10.06.2024
Регулирование и роль ИИ в страховании обсудили на ПМЭФ
В ходе дискуссии "Законы машины: создание регуляторных ограничений для ИИ" на ПМЭФ прошло обсуждение подхода к регулированию ИИ, а также его внедрение в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:42
2024-06-10T12:42
пмэф-2024
технологии
ии
искусственный интеллект (ии)
вск (страховой дом)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В ходе дискуссии "Законы машины: создание регуляторных ограничений для ИИ" на ПМЭФ прошло обсуждение подхода к регулированию ИИ, а также его внедрение в страховую отрасль, сообщает пресс-служба ВСК. Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина в ходе своего выступления рассказала о регулировании и роли искусственного интеллекта в страховании. Она отметила, что регулирование применения искусственного интеллекта стоит рассматривать не только как ограничения, сформированные регулятором, но и как возможности, которые имеются для развития и внедрения новых технологий во все ключевые процессы страхового бизнеса. И прежде всего усилия требуется направить в сторону снятия барьеров в части оборота данных. По словам Сорокиной, внедрение ИИ в страховую медицину может стать ключевым драйвером роста сегмента в ближайшем будущем. В то же время цифровизация медицины невозможна без синергии государства и бизнеса, разработки регуляторных изменений, упрощающих бизнес-процессы. В частности, в области контроля оборота данных. Отсутствие информации о застрахованном мешает страховщику оценивать назначения и качество оказания услуг, прогнозировать риски и, соответственно, предлагать клиентам превентивные сервисы для предотвращения заболеваний. Решением может стать доступ к персональным данным застрахованного, при условии его согласия, из ЕГИСЗ и лечебного учреждения. Также перспективным инструментом для развития превентивной медицины может стать AIoT – различные носимые устройства, приложения, которые могут собирать данные пациентов для ИИ моделей и помогать в предотвращении недугов. Не менее важно перевести взаимодействие страховых компаний и медицинских организаций в цифровой формат, пояснила Сорокина. В этой части ведется большая работа – Федеральной налоговой службой были разработаны стандарты основных отчетных документов, на площадке Ассоциации Финтех в 2024 году при участии Страхового Дома ВСК реализуется пилотный проект между страховыми компаниями и медицинскими организациями по цифровому взаимодействию. "Процесс отладки регулирования искусственного интеллекта – это консенсус между законодателями и рынком. Если есть ограничения, значит могут быть и возможности для развития. Например, часть рисков могут быть не отрегулированы, но застрахованы. При этом необходимо снимать нормативные барьеры в части обращения цифровых данных, совместными с регулятором усилиями строить доверенную среду, в которой можно реализовать потенциал ИИ для повышения операционной эффективности и создания сервисов нового поколения. И одно из приоритетных направлений применения ИИ как раз страховая медицина, в рамках которой можно добиться превентивного снижения тяжелых состояний и госпитализаций", - приводит пресс-служба слова Сорокиной. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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технологии, ии, искусственный интеллект (ии), вск (страховой дом)
ПМЭФ-2024, Технологии, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), ВСК (страховой дом)

Регулирование и роль ИИ в страховании обсудили на ПМЭФ

© Фото : пресс-служба Страхового Дома ВСКЧлен Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина на дискуссии "Законы машины: создание регуляторных ограничений для ИИ" на ПМЭФ
Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина на дискуссии Законы машины: создание регуляторных ограничений для ИИ на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : пресс-служба Страхового Дома ВСК
Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина на дискуссии "Законы машины: создание регуляторных ограничений для ИИ" на ПМЭФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В ходе дискуссии "Законы машины: создание регуляторных ограничений для ИИ" на ПМЭФ прошло обсуждение подхода к регулированию ИИ, а также его внедрение в страховую отрасль, сообщает пресс-служба ВСК.
Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина в ходе своего выступления рассказала о регулировании и роли искусственного интеллекта в страховании.
Она отметила, что регулирование применения искусственного интеллекта стоит рассматривать не только как ограничения, сформированные регулятором, но и как возможности, которые имеются для развития и внедрения новых технологий во все ключевые процессы страхового бизнеса. И прежде всего усилия требуется направить в сторону снятия барьеров в части оборота данных.
По словам Сорокиной, внедрение ИИ в страховую медицину может стать ключевым драйвером роста сегмента в ближайшем будущем. В то же время цифровизация медицины невозможна без синергии государства и бизнеса, разработки регуляторных изменений, упрощающих бизнес-процессы. В частности, в области контроля оборота данных. Отсутствие информации о застрахованном мешает страховщику оценивать назначения и качество оказания услуг, прогнозировать риски и, соответственно, предлагать клиентам превентивные сервисы для предотвращения заболеваний. Решением может стать доступ к персональным данным застрахованного, при условии его согласия, из ЕГИСЗ и лечебного учреждения. Также перспективным инструментом для развития превентивной медицины может стать AIoT – различные носимые устройства, приложения, которые могут собирать данные пациентов для ИИ моделей и помогать в предотвращении недугов.
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Не менее важно перевести взаимодействие страховых компаний и медицинских организаций в цифровой формат, пояснила Сорокина. В этой части ведется большая работа – Федеральной налоговой службой были разработаны стандарты основных отчетных документов, на площадке Ассоциации Финтех в 2024 году при участии Страхового Дома ВСК реализуется пилотный проект между страховыми компаниями и медицинскими организациями по цифровому взаимодействию.
"Процесс отладки регулирования искусственного интеллекта – это консенсус между законодателями и рынком. Если есть ограничения, значит могут быть и возможности для развития. Например, часть рисков могут быть не отрегулированы, но застрахованы. При этом необходимо снимать нормативные барьеры в части обращения цифровых данных, совместными с регулятором усилиями строить доверенную среду, в которой можно реализовать потенциал ИИ для повышения операционной эффективности и создания сервисов нового поколения. И одно из приоритетных направлений применения ИИ как раз страховая медицина, в рамках которой можно добиться превентивного снижения тяжелых состояний и госпитализаций", - приводит пресс-служба слова Сорокиной.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ТехнологииИИИскусственный интеллект (ИИ)ВСК (страховой дом)
 
 
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