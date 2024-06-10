https://ria.ru/20240610/igra-1951942232.html

В Госдуме предупредили россиян о рисках игры в Hamster Kombat

В Госдуме предупредили россиян о рисках игры в Hamster Kombat - РИА Новости, 10.06.2024

В Госдуме предупредили россиян о рисках игры в Hamster Kombat

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) заявил, что игра "Hamster Kombat", в которой по обещаниям создателей пользователи смогут обменивать внутриигровые РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:49

2024-06-10T13:49

2024-06-10T13:49

сергей гаврилов

общество

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776094865_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_95f2f3474fc65edaa94911e17b760e7b.jpg

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) заявил, что игра "Hamster Kombat", в которой по обещаниям создателей пользователи смогут обменивать внутриигровые монеты на криптовалюту, несет определенные риски для пользователей, в том числе виртуальная валюта может внезапно обесцениться, а разработчики могут в любой момент закрыть проект. Также он отметил, что пользователь в целом не защищен в таких играх. "Сегодня стали модными игры, где надо бесконечно тыкать в экран — но не просто так, а за якобы валюту. Речь идет в том числе о так называемом "Hamster Kombat" - в этой игре кликать по пушистому хомячку, который по сюжету является владельцем криптобиржи. Казалось бы, чего проще - сидишь, тыкаешь в экран и получаешь за это виртуальные монетки. Но ведь речь идет не просто о бессмысленном развлечении", - сказал он РИА Новости. "С точки зрения закона в самой игре как таковой ничего противозаконного, конечно, нет. Тыкать пальцем в экран телефона - это ваше личное дело. Однако определенные риски для пользователей все же существуют", - добавил парламентарий. Гаврилов объяснил, что эти игры и обещанные в них криптовалюты не регулируются государством и финансовыми органами, то есть, никто не может гарантировать безопасность пользователя на все 100% — что игра не закроется, что итоговая валюта не обесценится в сотни раз и так далее. "Реально ли вообще разбогатеть на подобных играх? Конечно, это крайне маловероятно. Большинство игроков в лучшем случае получают эквивалент нескольких сотен или пары тысяч рублей после конвертации виртуальных монеток. А для этого порой требуется колоссальное количество времени - целые дни и ночи за "добычей" этих монет", - подчеркнул депутат. Он добавил, что в других случаях лишь единицы наиболее продвинутых игроков смогли выручить десятки тысяч рублей с таких игр. "Но ценой каких усилий? Разве не лучше потратить это время на что-то полезное? Ведь риски здесь еще и в том, что: виртуальная валюта может внезапно обесцениться из-за переизбытка предложения или недостатка спроса. Разработчики могут в любой момент закрыть проект, и тогда все виртуальные "заработки" сгорят", - рассказал Гаврилов. Так и сами игры очень навязчиво требуют доступа к конфиденциальной информации на телефоне под разными предлогами. Можно легко попасть в сети финансовой пирамиды, которая маскируется под безобидную игрушку, а "с пирамидами, как известно, всегда все плохо кончается", считает Гаврилов.

https://ria.ru/20240424/zanko-1941968030.html

https://ria.ru/20240318/dota-1934079356.html

https://ria.ru/20240311/videoigry-1932378881.html

https://ria.ru/20240404/smuta-1937908642.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей гаврилов, общество, госдума рф