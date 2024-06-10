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В Госдуме предупредили россиян о рисках игры в Hamster Kombat - РИА Новости, 10.06.2024
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13:49 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/igra-1951942232.html
В Госдуме предупредили россиян о рисках игры в Hamster Kombat
В Госдуме предупредили россиян о рисках игры в Hamster Kombat - РИА Новости, 10.06.2024
В Госдуме предупредили россиян о рисках игры в Hamster Kombat
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) заявил, что игра "Hamster Kombat", в которой по обещаниям создателей пользователи смогут обменивать внутриигровые РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:49
2024-06-10T13:49
сергей гаврилов
общество
госдума рф
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) заявил, что игра "Hamster Kombat", в которой по обещаниям создателей пользователи смогут обменивать внутриигровые монеты на криптовалюту, несет определенные риски для пользователей, в том числе виртуальная валюта может внезапно обесцениться, а разработчики могут в любой момент закрыть проект. Также он отметил, что пользователь в целом не защищен в таких играх. "Сегодня стали модными игры, где надо бесконечно тыкать в экран — но не просто так, а за якобы валюту. Речь идет в том числе о так называемом "Hamster Kombat" - в этой игре кликать по пушистому хомячку, который по сюжету является владельцем криптобиржи. Казалось бы, чего проще - сидишь, тыкаешь в экран и получаешь за это виртуальные монетки. Но ведь речь идет не просто о бессмысленном развлечении", - сказал он РИА Новости. "С точки зрения закона в самой игре как таковой ничего противозаконного, конечно, нет. Тыкать пальцем в экран телефона - это ваше личное дело. Однако определенные риски для пользователей все же существуют", - добавил парламентарий. Гаврилов объяснил, что эти игры и обещанные в них криптовалюты не регулируются государством и финансовыми органами, то есть, никто не может гарантировать безопасность пользователя на все 100% — что игра не закроется, что итоговая валюта не обесценится в сотни раз и так далее. "Реально ли вообще разбогатеть на подобных играх? Конечно, это крайне маловероятно. Большинство игроков в лучшем случае получают эквивалент нескольких сотен или пары тысяч рублей после конвертации виртуальных монеток. А для этого порой требуется колоссальное количество времени - целые дни и ночи за "добычей" этих монет", - подчеркнул депутат. Он добавил, что в других случаях лишь единицы наиболее продвинутых игроков смогли выручить десятки тысяч рублей с таких игр. "Но ценой каких усилий? Разве не лучше потратить это время на что-то полезное? Ведь риски здесь еще и в том, что: виртуальная валюта может внезапно обесцениться из-за переизбытка предложения или недостатка спроса. Разработчики могут в любой момент закрыть проект, и тогда все виртуальные "заработки" сгорят", - рассказал Гаврилов. Так и сами игры очень навязчиво требуют доступа к конфиденциальной информации на телефоне под разными предлогами. Можно легко попасть в сети финансовой пирамиды, которая маскируется под безобидную игрушку, а "с пирамидами, как известно, всегда все плохо кончается", считает Гаврилов.
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сергей гаврилов, общество, госдума рф
Сергей Гаврилов, Общество, Госдума РФ
В Госдуме предупредили россиян о рисках игры в Hamster Kombat

Депутат от КПРФ Гаврилов: игра Hamster Kombat несет риски для пользователей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) заявил, что игра "Hamster Kombat", в которой по обещаниям создателей пользователи смогут обменивать внутриигровые монеты на криптовалюту, несет определенные риски для пользователей, в том числе виртуальная валюта может внезапно обесцениться, а разработчики могут в любой момент закрыть проект.
Также он отметил, что пользователь в целом не защищен в таких играх.
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Hamster Kombat — это игра в жанре кликер, в которую можно играть в мессенджере Telegram. В игре предлагается превратить хомяка в гендиректора успешной компании, кликая на монетку и покупая карточки улучшения. Депутат отметил, что разработчики игры обещают в скором времени провести так называемый "листинг" - разместить свои виртуальные монеты на настоящих криптовалютных биржах. После этого пользователи смогут обменять заработанные в игре "богатства" на реальные деньги.

"Сегодня стали модными игры, где надо бесконечно тыкать в экран — но не просто так, а за якобы валюту. Речь идет в том числе о так называемом "Hamster Kombat" - в этой игре кликать по пушистому хомячку, который по сюжету является владельцем криптобиржи. Казалось бы, чего проще - сидишь, тыкаешь в экран и получаешь за это виртуальные монетки. Но ведь речь идет не просто о бессмысленном развлечении", - сказал он РИА Новости.
"С точки зрения закона в самой игре как таковой ничего противозаконного, конечно, нет. Тыкать пальцем в экран телефона - это ваше личное дело. Однако определенные риски для пользователей все же существуют", - добавил парламентарий.
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Гаврилов объяснил, что эти игры и обещанные в них криптовалюты не регулируются государством и финансовыми органами, то есть, никто не может гарантировать безопасность пользователя на все 100% — что игра не закроется, что итоговая валюта не обесценится в сотни раз и так далее.
"Реально ли вообще разбогатеть на подобных играх? Конечно, это крайне маловероятно. Большинство игроков в лучшем случае получают эквивалент нескольких сотен или пары тысяч рублей после конвертации виртуальных монеток. А для этого порой требуется колоссальное количество времени - целые дни и ночи за "добычей" этих монет", - подчеркнул депутат.
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Он добавил, что в других случаях лишь единицы наиболее продвинутых игроков смогли выручить десятки тысяч рублей с таких игр. "Но ценой каких усилий? Разве не лучше потратить это время на что-то полезное? Ведь риски здесь еще и в том, что: виртуальная валюта может внезапно обесцениться из-за переизбытка предложения или недостатка спроса. Разработчики могут в любой момент закрыть проект, и тогда все виртуальные "заработки" сгорят", - рассказал Гаврилов.
Так и сами игры очень навязчиво требуют доступа к конфиденциальной информации на телефоне под разными предлогами. Можно легко попасть в сети финансовой пирамиды, которая маскируется под безобидную игрушку, а "с пирамидами, как известно, всегда все плохо кончается", считает Гаврилов.
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