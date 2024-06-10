https://ria.ru/20240610/hunter-1951891906.html

В Москве представили вертолетного "убийцу" морских дронов Hunter

В Москве представили вертолетного "убийцу" морских дронов Hunter - РИА Новости, 10.06.2024

В Москве представили вертолетного "убийцу" морских дронов Hunter

Модернизированный ударный вертолёт Hunter, способный бороться с морскими дронами, впервые представили на выставке HeliRussia-2024 в Москве, передаёт... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:08

2024-06-10T11:08

2024-06-10T11:12

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белоруссия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Модернизированный ударный вертолёт Hunter, способный бороться с морскими дронами, впервые представили на выставке HeliRussia-2024 в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. "На выставке Helirussia мы впервые в России представляем вторую версию нашего разведывательно-ударного комплекса Hunter. Вертолёт получил полностью новую механику и электронику. В том числе новый софт БПЛА заточен на поиск и уничтожение надводных морских дронов", - рассказал РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данного комплекса КБ "Беспилотные вертолеты" (Белоруссия) Владимир Чудаков. По его словам, максимальная взлетная масса вертолета комплекса Hunter - 750 килограммов, полезная нагрузка- 200 килограммов, продолжительность полёта - 6 часов на крейсерском скорости, дальность полёта - 150 километров. Чудаков отметил, что беспилотные вертолеты компании за 27 лет работы поставлялись в 20 зарубежных стран, в том числе государствам Персидского заливам и Африки, интересовалась ими и Россия. Комплекс Hunter состоит из двух беспилотных вертолетов, наземной станции управления, станции наземного обеспечения полётов и двух транспортных платформ. На вооружении вертолетов - турель калибра 7,62 мм, 2 пусковые установки под 8 неуправляемых ракет, а также 16 противотанковых авиабомб.

https://ria.ru/20240206/dron-1925621328.html

россия

белоруссия

персидский залив

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безопасность, технологии, россия, белоруссия, персидский залив