https://ria.ru/20240610/gospodderzhka-1952009760.html

Более 800 млн рублей составила господдержка предприятий МСП в Забайкалье

Более 800 млн рублей составила господдержка предприятий МСП в Забайкалье - РИА Новости, 10.06.2024

Более 800 млн рублей составила господдержка предприятий МСП в Забайкалье

Правительство Забайкалья выделило 828,7 миллиона рублей на поддержку 220 предприятий малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:09

2024-06-10T17:09

2024-06-10T17:09

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство Забайкалья выделило 828,7 миллиона рублей на поддержку 220 предприятий малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Объем поддержки приоритетных отраслей составил 593,2 миллиона рублей, поддержано 132 субъекта малого и среднего предпринимательства. Объем поддержки в муниципальных образованиях составил 341,8 миллиона рублей, поддержано 109 субъектов", - сказал вице-премьер правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на прошлой неделе была оказана комплексная поддержка в виде льготного займа на сумму почти два миллиона рублей и поручительство на сумму почти миллион рублей компании "ДанкоЭкспресс". Организация занимается производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Предприятие закупит "Двухвальный многопильный станок "Триумф 20П авто". Также Батомункуев добавил, что девять миллионов рублей выделено компании "Универсалэнергострой" в поселке городского типа Агинское. Предприятие занимается строительными специализированными работами. На эти средства приобретут специальные материалы и горючее.

https://ria.ru/20240506/gospodderzhka-1944134074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

забайкальский край, агинское, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , господдержка