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Более 800 млн рублей составила господдержка предприятий МСП в Забайкалье
Более 800 млн рублей составила господдержка предприятий МСП в Забайкалье - РИА Новости, 10.06.2024
Более 800 млн рублей составила господдержка предприятий МСП в Забайкалье
Правительство Забайкалья выделило 828,7 миллиона рублей на поддержку 220 предприятий малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:09
2024-06-10T17:09
2024-06-10T17:09
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство Забайкалья выделило 828,7 миллиона рублей на поддержку 220 предприятий малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба краевого правительства. "Объем поддержки приоритетных отраслей составил 593,2 миллиона рублей, поддержано 132 субъекта малого и среднего предпринимательства. Объем поддержки в муниципальных образованиях составил 341,8 миллиона рублей, поддержано 109 субъектов", - сказал вице-премьер правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на прошлой неделе была оказана комплексная поддержка в виде льготного займа на сумму почти два миллиона рублей и поручительство на сумму почти миллион рублей компании "ДанкоЭкспресс". Организация занимается производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Предприятие закупит "Двухвальный многопильный станок "Триумф 20П авто". Также Батомункуев добавил, что девять миллионов рублей выделено компании "Универсалэнергострой" в поселке городского типа Агинское. Предприятие занимается строительными специализированными работами. На эти средства приобретут специальные материалы и горючее.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальский край, агинское, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , господдержка
Твой бизнес, Забайкальский край, Агинское, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Господдержка