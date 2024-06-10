https://ria.ru/20240610/gas-1952068791.html

СМИ: в ЕС обсуждают продолжение поставок газа из России через Украину

СМИ: в ЕС обсуждают продолжение поставок газа из России через Украину - РИА Новости, 10.06.2024

СМИ: в ЕС обсуждают продолжение поставок газа из России через Украину

Страны и компании в Европе обсуждают, как обеспечить продолжение поставок газа через Украину после завершения соглашения с РФ в этом году, передает агентство... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T21:58

2024-06-10T21:58

2024-06-10T21:58

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украина

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герман галущенко

газпром

северный поток

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Страны и компании в Европе обсуждают, как обеспечить продолжение поставок газа через Украину после завершения соглашения с РФ в этом году, передает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. "По словам людей, знакомых с этим вопросом, представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами на Украине о том, как обеспечить подачу газа в следующем году", - пишет агентство. По мнению некоторых источников, один из обсуждаемых вариантов заключается в том, чтобы европейские компании покупали газ в Азербайджане и перекачивали его в Европу через российские трубопроводы. Блумберг отмечает, что такая договоренность "позволит Европе избежать затруднений, связанных с покупкой российского газа". В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Многие страны Европы в 2022 году лишились – частично или полностью – газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту – "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.

https://ria.ru/20240609/ugol-1951501050.html

https://ria.ru/20240603/ugol-1950081374.html

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европа, украина, россия, герман галущенко, газпром, северный поток, в мире