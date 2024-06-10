https://ria.ru/20240610/g7-1951900116.html

Страны G7 еще не достигли консенсуса по российским активам, пишут СМИ

Страны G7 еще не достигли консенсуса по российским активам, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2024

Страны G7 еще не достигли консенсуса по российским активам, пишут СМИ

Страны G7 еще не достигли окончательного консенсуса по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов, по ряду тем все еще идут обсуждения,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:38

2024-06-10T11:38

2024-06-10T11:38

россия

сша

украина

джо байден

эммануэль макрон

сергей лавров

g7

евросоюз

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Страны G7 еще не достигли окончательного консенсуса по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов, по ряду тем все еще идут обсуждения, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. Ранее президент США Джо Байден заявил, что обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном проблематику замороженных российских активов и достиг с ним договоренности об их использовании. При этом американский лидер не конкретизировал, о каких договоренностях идет речь. "Семи странам еще предстоит достигнуть окончательного консенсуса", - сообщает телеканал. По словам источников, конечная цель состоит в том, чтобы в ближайшие дни уладить некоторые из самых сложных деталей финансирования, чтобы можно было объявить о соглашении в рамках коммюнике лидеров G7 на этой неделе. Однако вопросы об условиях такой программы, включая, среди прочего, точную форму выплат и гарантий погашения, все еще находятся в процессе проработки. США подталкивают страны G7 к выдаче Украине кредита на 50 миллиардов долларов под залог замороженных на Западе активов РФ, большая часть которых находится в Европе. Евросоюз ранее согласовал только передачу Киеву доходов от таких авуаров, тогда как в США принят закон о возможности их полной конфискации. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20240607/vvp-1951498165.html

https://radiosputnik.ru/20240609/sanktsii-1951828528.html

https://ria.ru/20240610/ukraina-1951861440.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, джо байден, эммануэль макрон, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии