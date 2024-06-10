https://ria.ru/20240610/fosagro-1951856264.html

"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку

"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку - РИА Новости, 10.06.2024

"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку

"Фосагро" наращивает поставки в Латинскую Америку, в этом году они превысят 3 миллиона тонн, поставленных в регион в 2023 году, только в Бразилию планируется... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T07:35

2024-06-10T07:35

2024-06-10T07:35

латинская америка

бразилия

фосагро

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820110450_0:178:2048:1330_1920x0_80_0_0_558305ad3bed57fbcf184a195a2237ef.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Фосагро" наращивает поставки в Латинскую Америку, в этом году они превысят 3 миллиона тонн, поставленных в регион в 2023 году, только в Бразилию планируется отгрузить 2 миллиона, заявил РИА Новости генеральный директор компании Михаил Рыбников. "Мы наращиваем объемы производства, в этом году у нас будет больше 11,5 миллиона тонн. Из них 2 миллиона намерены поставить в Бразилию в этом году", - сказал он. Комментируя прогноз поставок по всему региону Латинской Америки, Рыбников не стал приводить конкретную цифру, но заявил, что объемы "будут расти к прошлому году, когда было поставлено примерно 3 миллиона тонн". "Уже имеем двузначный, год к году в процентах, рост поставок, и спрос сохраняется", - добавил он. Ранее "Фосагро" сообщала, что увеличила поставки удобрений в Латинскую Америку в полтора раза, до 3,2 миллиона тонн в 2023 году, что составило 37% от ее общего экспорта.

https://ria.ru/20240610/fosagro-1951854228.html

https://ria.ru/20240321/udobreniya-1934594187.html

латинская америка

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

латинская америка, бразилия, фосагро, в мире, россия