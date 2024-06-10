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"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку - РИА Новости, 10.06.2024
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07:35 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/fosagro-1951856264.html
"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку
"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку - РИА Новости, 10.06.2024
"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку
"Фосагро" наращивает поставки в Латинскую Америку, в этом году они превысят 3 миллиона тонн, поставленных в регион в 2023 году, только в Бразилию планируется... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T07:35
2024-06-10T07:35
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бразилия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Фосагро" наращивает поставки в Латинскую Америку, в этом году они превысят 3 миллиона тонн, поставленных в регион в 2023 году, только в Бразилию планируется отгрузить 2 миллиона, заявил РИА Новости генеральный директор компании Михаил Рыбников. "Мы наращиваем объемы производства, в этом году у нас будет больше 11,5 миллиона тонн. Из них 2 миллиона намерены поставить в Бразилию в этом году", - сказал он. Комментируя прогноз поставок по всему региону Латинской Америки, Рыбников не стал приводить конкретную цифру, но заявил, что объемы "будут расти к прошлому году, когда было поставлено примерно 3 миллиона тонн". "Уже имеем двузначный, год к году в процентах, рост поставок, и спрос сохраняется", - добавил он. Ранее "Фосагро" сообщала, что увеличила поставки удобрений в Латинскую Америку в полтора раза, до 3,2 миллиона тонн в 2023 году, что составило 37% от ее общего экспорта.
https://ria.ru/20240610/fosagro-1951854228.html
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латинская америка, бразилия, фосагро, в мире, россия
Латинская Америка, Бразилия, ФосАгро, В мире, Россия
"Фосагро" наращивает поставки удобрений в Латинскую Америку

Поставки удобрений "Фосагро" в Латинскую Америку превысят три миллиона тонн

CC BY 2.0 / CDC / Удобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
CC BY 2.0 / CDC /
Удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Фосагро" наращивает поставки в Латинскую Америку, в этом году они превысят 3 миллиона тонн, поставленных в регион в 2023 году, только в Бразилию планируется отгрузить 2 миллиона, заявил РИА Новости генеральный директор компании Михаил Рыбников.
"Мы наращиваем объемы производства, в этом году у нас будет больше 11,5 миллиона тонн. Из них 2 миллиона намерены поставить в Бразилию в этом году", - сказал он.
Генеральный директор, член правления, член совета директоров ПАО ФосАгро Михаил Рыбников - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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Комментируя прогноз поставок по всему региону Латинской Америки, Рыбников не стал приводить конкретную цифру, но заявил, что объемы "будут расти к прошлому году, когда было поставлено примерно 3 миллиона тонн". "Уже имеем двузначный, год к году в процентах, рост поставок, и спрос сохраняется", - добавил он.
Ранее "Фосагро" сообщала, что увеличила поставки удобрений в Латинскую Америку в полтора раза, до 3,2 миллиона тонн в 2023 году, что составило 37% от ее общего экспорта.
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