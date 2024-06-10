https://ria.ru/20240610/fosagro-1951854228.html

"Фосагро" планирует расширять использование рубля на экспортные сделки

"Фосагро" планирует расширять использование рубля на экспортные сделки - РИА Новости, 10.06.2024

"Фосагро" планирует расширять использование рубля на экспортные сделки

Компания "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, готова расширять использование рубля на свои экспортные сделки, но... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T06:52

2024-06-10T06:52

2024-06-10T10:11

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фосагро

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Компания "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, готова расширять использование рубля на свои экспортные сделки, но исходит из удобства покупателей, заявил РИА Новости гендиректор компании Михаил Рыбников. "Рубль в нашей валютной корзине занимает значительную роль. Готовы расширять. При этом, поставляя удобрения в 100 стран мира, мы исходим из запросов наших покупателей, и в вопросах ассортимента и расчетов за поставляемую продукцию", - ответил он на вопрос о том, готова ли компания продавать удобрения на экспорт за рубли. При этом Рыбников отметил, что власти пока не обсуждают вопрос продажи удобрений на экспорт за рубли. "Насколько мне известно, не обсуждается, потому что сейчас из-за обязательной продажи экспортной выручки все равно все переводится автоматически в рубли, поэтому в принципе здесь мне кажется, что нет такой проблемы. Любая валюта, поступая в Россию, по правилам государства становится рублевой", - пояснил он. "А остальное - надо просто исходить из удобства наших покупателей и быстроты прохождения всех этих процедур", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240608/fosagro-1951645506.html

https://ria.ru/20240511/udobreniya-1945206080.html

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россия, фосагро, в мире