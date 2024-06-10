https://ria.ru/20240610/forum-1951894989.html
Талибы посетили форум "Формируя будущее" в Казани
Талибы посетили форум "Формируя будущее" в Казани - РИА Новости, 10.06.2024
Талибы посетили форум "Формируя будущее" в Казани
На международный форум "Формируя будущее", проходящий в Казани, приехали талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность),... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:17
2024-06-10T11:17
2024-06-10T11:21
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КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. На международный форум "Формируя будущее", проходящий в Казани, приехали талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), передает корреспондент РИА Новости. Делегации показали анатомический стол "Пирогов". Разработка помогает школьникам освоить анатомию. По словам представителя разработчика, около 200-300 подобных столов уже находятся в учебных заведениях РФ. Форум "Формируя будущее" проходит 10–11 июня в Казани. На мероприятии будут продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования, представлен опыт организации учебного процесса. Глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин ранее сообщил РИА Новости, что и.о. министра высшего образования Афганистана Нида Мохаммад Надим и и.о. министра просвещения страны Хабибулла Хакани примут участие в форуме образования в Казани.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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афганистан, казань
Талибы посетили форум "Формируя будущее" в Казани
Талибы посетили форум министров образования "Формируя будущее" в Казани
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. На международный форум "Формируя будущее", проходящий в Казани, приехали талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), передает корреспондент РИА Новости.
Делегации показали анатомический стол "Пирогов". Разработка помогает школьникам освоить анатомию. По словам представителя разработчика, около 200-300 подобных столов уже находятся в учебных заведениях РФ.
Форум "Формируя будущее" проходит 10–11 июня в Казани. На мероприятии будут продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования, представлен опыт организации учебного процесса.
Глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин ранее сообщил РИА Новости, что и.о. министра высшего образования Афганистана
Нида Мохаммад Надим и и.о. министра просвещения страны Хабибулла Хакани примут участие в форуме образования в Казани
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