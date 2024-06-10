https://ria.ru/20240610/forum-1951894989.html

Талибы посетили форум "Формируя будущее" в Казани

Талибы посетили форум "Формируя будущее" в Казани - РИА Новости, 10.06.2024

Талибы посетили форум "Формируя будущее" в Казани

На международный форум "Формируя будущее", проходящий в Казани, приехали талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность),... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:17

2024-06-10T11:17

2024-06-10T11:21

афганистан

казань

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КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. На международный форум "Формируя будущее", проходящий в Казани, приехали талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), передает корреспондент РИА Новости. Делегации показали анатомический стол "Пирогов". Разработка помогает школьникам освоить анатомию. По словам представителя разработчика, около 200-300 подобных столов уже находятся в учебных заведениях РФ. Форум "Формируя будущее" проходит 10–11 июня в Казани. На мероприятии будут продемонстрированы успехи отечественной суверенной системы образования, представлен опыт организации учебного процесса. Глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин ранее сообщил РИА Новости, что и.о. министра высшего образования Афганистана Нида Мохаммад Надим и и.о. министра просвещения страны Хабибулла Хакани примут участие в форуме образования в Казани.

https://ria.ru/20240610/putin-1951892963.html

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афганистан

казань

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афганистан, казань