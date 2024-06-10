Рейтинг@Mail.ru
В Старомайорском водрузили российский флаг - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/flag-1952067364.html
В Старомайорском водрузили российский флаг
В Старомайорском водрузили российский флаг - РИА Новости, 10.06.2024
В Старомайорском водрузили российский флаг
В освобожденном от украинских войск селе Старомайорское в ДНР поднят флаг России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T21:35
2024-06-10T21:35
специальная военная операция на украине
россия
старомайорское
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589758897_285:154:2690:1507_1920x0_80_0_0_67b2161d2db219dcb6b1184839fbc71e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. В освобожденном от украинских войск селе Старомайорское в ДНР поднят флаг России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В Минобороны России в понедельник сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. "С фронта поступают хорошие новости от наших бойцов. Старомайорское не только освобождено от украинских нацистов, теперь там поднят флаг России. Пядь за пядью исторически русские земли возвращаются домой", - сказал агентству Рогов. По его словам, освободили село от оккупации ВСУ, зачистили и водрузили российский триколор бойцы 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" ВС РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
старомайорское
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589758897_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5a58289223c4fe6e2430be58a18ca058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, старомайорское, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Старомайорском водрузили российский флаг

Рогов: в освобожденном от ВСУ селе Старомайорское в ДНР поднят флаг России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Российский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. В освобожденном от украинских войск селе Старомайорское в ДНР поднят флаг России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В Минобороны России в понедельник сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
© ИнфографикаОсвобожденное село Старомайорское в ДНР
Освобожденное село Старомайорское в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Старомайорское в ДНР
"С фронта поступают хорошие новости от наших бойцов. Старомайорское не только освобождено от украинских нацистов, теперь там поднят флаг России. Пядь за пядью исторически русские земли возвращаются домой", - сказал агентству Рогов.
По его словам, освободили село от оккупации ВСУ, зачистили и водрузили российский триколор бойцы 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" ВС РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтаромайорскоеДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала