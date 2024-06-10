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В Старомайорском водрузили российский флаг
В Старомайорском водрузили российский флаг - РИА Новости, 10.06.2024
В Старомайорском водрузили российский флаг
В освобожденном от украинских войск селе Старомайорское в ДНР поднят флаг России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T21:35
2024-06-10T21:35
2024-06-10T21:35
специальная военная операция на украине
россия
старомайорское
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. В освобожденном от украинских войск селе Старомайорское в ДНР поднят флаг России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В Минобороны России в понедельник сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. "С фронта поступают хорошие новости от наших бойцов. Старомайорское не только освобождено от украинских нацистов, теперь там поднят флаг России. Пядь за пядью исторически русские земли возвращаются домой", - сказал агентству Рогов. По его словам, освободили село от оккупации ВСУ, зачистили и водрузили российский триколор бойцы 5-й общевойсковой армии группировки "Восток" ВС РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, старомайорское, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Старомайорском водрузили российский флаг
Рогов: в освобожденном от ВСУ селе Старомайорское в ДНР поднят флаг России