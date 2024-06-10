https://ria.ru/20240610/filippo-1951966179.html
Во Франции назвали логичной отставку Макрона в случае поражения на выборах
Во Франции назвали логичной отставку Макрона в случае поражения на выборах - РИА Новости, 10.06.2024
Во Франции назвали логичной отставку Макрона в случае поражения на выборах
Отставка президента Франции Эммануэля Макрона будет логичным исходом в случае поражения его лагеря на выборах в Национальное собрание (нижняя палата... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:12
2024-06-10T15:12
2024-06-10T15:12
в мире
франция
эммануэль макрон
флориан филиппо
европарламент
выборы в европарламент — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949065541_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_14cf4cea0c89fe868d4218cdd320b86a.jpg
ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Отставка президента Франции Эммануэля Макрона будет логичным исходом в случае поражения его лагеря на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента), заявил в понедельник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. "Если Макрон проиграет парламентские выборы после роспуска, то логика требует, чтобы он подал в отставку", - написал Филиппо.Опубликованные на официальном сайте выборов в Европарламент финальные результаты показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" с 14,6%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,83%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,25%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,47%.
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
https://ria.ru/20240610/makron-1951848769.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949065541_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_5464f10c423a3d2cab3509345903b437.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Во Франции назвали логичной отставку Макрона в случае поражения на выборах
Филиппо: отставка Макрона будет логичной при поражении на выборах в Нацсобрание