https://ria.ru/20240610/filippo-1951966179.html

Во Франции назвали логичной отставку Макрона в случае поражения на выборах

Во Франции назвали логичной отставку Макрона в случае поражения на выборах - РИА Новости, 10.06.2024

Во Франции назвали логичной отставку Макрона в случае поражения на выборах

Отставка президента Франции Эммануэля Макрона будет логичным исходом в случае поражения его лагеря на выборах в Национальное собрание (нижняя палата... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:12

2024-06-10T15:12

2024-06-10T15:12

в мире

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эммануэль макрон

флориан филиппо

европарламент

выборы в европарламент — 2024

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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Отставка президента Франции Эммануэля Макрона будет логичным исходом в случае поражения его лагеря на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента), заявил в понедельник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. "Если Макрон проиграет парламентские выборы после роспуска, то логика требует, чтобы он подал в отставку", - написал Филиппо.Опубликованные на официальном сайте выборов в Европарламент финальные результаты показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" с 14,6%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,83%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,25%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,47%.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

https://ria.ru/20240610/makron-1951848769.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, европарламент, выборы в европарламент — 2024