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Во Франции назвали логичной отставку Макрона в случае поражения на выборах - РИА Новости, 10.06.2024
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15:12 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/filippo-1951966179.html
Во Франции назвали логичной отставку Макрона в случае поражения на выборах
Во Франции назвали логичной отставку Макрона в случае поражения на выборах - РИА Новости, 10.06.2024
Во Франции назвали логичной отставку Макрона в случае поражения на выборах
Отставка президента Франции Эммануэля Макрона будет логичным исходом в случае поражения его лагеря на выборах в Национальное собрание (нижняя палата... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:12
2024-06-10T15:12
в мире
франция
эммануэль макрон
флориан филиппо
европарламент
выборы в европарламент — 2024
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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Отставка президента Франции Эммануэля Макрона будет логичным исходом в случае поражения его лагеря на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента), заявил в понедельник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. "Если Макрон проиграет парламентские выборы после роспуска, то логика требует, чтобы он подал в отставку", - написал Филиппо.Опубликованные на официальном сайте выборов в Европарламент финальные результаты показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" с 14,6%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,83%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,25%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,47%.
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
https://ria.ru/20240610/makron-1951848769.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Во Франции назвали логичной отставку Макрона в случае поражения на выборах

Филиппо: отставка Макрона будет логичной при поражении на выборах в Нацсобрание

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Отставка президента Франции Эммануэля Макрона будет логичным исходом в случае поражения его лагеря на выборах в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента), заявил в понедельник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Если Макрон проиграет парламентские выборы после роспуска, то логика требует, чтобы он подал в отставку", - написал Филиппо.
Опубликованные на официальном сайте выборов в Европарламент финальные результаты показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" с 14,6%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,83%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,25%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,47%.
Макрон голосует на выборах в Европарламент - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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В миреФранцияЭммануэль МакронФлориан ФилиппоЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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