https://ria.ru/20240610/filippiny-1951892355.html

Посол Филиппин усомнился, что Манила введет антироссийские санкции

Посол Филиппин усомнился, что Манила введет антироссийские санкции - РИА Новости, 10.06.2024

Посол Филиппин усомнился, что Манила введет антироссийские санкции

Посол Филиппин в России Игорь Байлен в интервью РИА Новости на ПМЭФ усомнился в том, что его страна введет санкции против РФ. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:10

2024-06-10T11:10

2024-06-10T11:10

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филиппины

россия

игорь байлен (посол филиппин в россии)

экономика

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Посол Филиппин в России Игорь Байлен в интервью РИА Новости на ПМЭФ усомнился в том, что его страна введет санкции против РФ."Два года назад, когда началась специальная военная операция, мы не ввели санкции, и этот вопрос вы мне уже задавали. Я повторю свой ответ: я так не думаю. Я думаю, мы будем обсуждать, как преодолеть вторичные санкции, которые последуют со стороны других стран", - сказал Байлен.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950915559.html

филиппины

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Кирилл Волков

филиппины, россия, игорь байлен (посол филиппин в россии), экономика, санкции в отношении россии