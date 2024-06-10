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Посол Филиппин усомнился, что Манила введет антироссийские санкции - РИА Новости, 10.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:10 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/filippiny-1951892355.html
Посол Филиппин усомнился, что Манила введет антироссийские санкции
Посол Филиппин усомнился, что Манила введет антироссийские санкции - РИА Новости, 10.06.2024
Посол Филиппин усомнился, что Манила введет антироссийские санкции
Посол Филиппин в России Игорь Байлен в интервью РИА Новости на ПМЭФ усомнился в том, что его страна введет санкции против РФ. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:10
2024-06-10T11:10
пмэф-2024
филиппины
россия
игорь байлен (посол филиппин в россии)
экономика
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Посол Филиппин в России Игорь Байлен в интервью РИА Новости на ПМЭФ усомнился в том, что его страна введет санкции против РФ."Два года назад, когда началась специальная военная операция, мы не ввели санкции, и этот вопрос вы мне уже задавали. Я повторю свой ответ: я так не думаю. Я думаю, мы будем обсуждать, как преодолеть вторичные санкции, которые последуют со стороны других стран", - сказал Байлен.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950915559.html
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филиппины, россия, игорь байлен (посол филиппин в россии), экономика, санкции в отношении россии
ПМЭФ-2024, Филиппины, Россия, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), Экономика, Санкции в отношении России
Посол Филиппин усомнился, что Манила введет антироссийские санкции

Посол Байлен считает, что Филиппины не будут вводить санкции против России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Игорь Байлен
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Игорь Байлен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Российской Федерации Игорь Байлен. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Посол Филиппин в России Игорь Байлен в интервью РИА Новости на ПМЭФ усомнился в том, что его страна введет санкции против РФ.
"Два года назад, когда началась специальная военная операция, мы не ввели санкции, и этот вопрос вы мне уже задавали. Я повторю свой ответ: я так не думаю. Я думаю, мы будем обсуждать, как преодолеть вторичные санкции, которые последуют со стороны других стран", - сказал Байлен.
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ПМЭФ-2024ФилиппиныРоссияИгорь Байлен (посол Филиппин в России)ЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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