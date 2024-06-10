https://ria.ru/20240610/filippiny-1951853512.html
Посол Филиппин заявил о желании подписать соглашение с ЕАЭС
Посол Филиппин заявил о желании подписать соглашение с ЕАЭС - РИА Новости, 10.06.2024
Посол Филиппин заявил о желании подписать соглашение с ЕАЭС
Посол Филиппин в России Игорь Байлен заявил РИА Новости на ПМЭФ, что хотел бы подписать соглашение о взаимопонимании с ЕАЭС в следующем году. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T06:39
2024-06-10T06:39
2024-06-10T06:39
филиппины
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игорь байлен (посол филиппин в россии)
сергей глазьев
евразийский экономический союз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Посол Филиппин в России Игорь Байлен заявил РИА Новости на ПМЭФ, что хотел бы подписать соглашение о взаимопонимании с ЕАЭС в следующем году. "Я обсуждал это на форуме с членом коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым. Я выразил личную готовность его проработать. Своей столице я объяснял, что в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии есть пять стран, которые уже имеют соответствующий меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС, включая Сингапур, Таиланд. Я думаю, что Мьянма, Индонезия и Вьетнам работают над достижением аналогичной цели", - сказал Байлен. Он напомнил, что в прошлом году на ПМЭФ соответствующее соглашение подписала Мьянма, и дипломат надеялся подписать такое же соглашение на нынешнем ПМЭФ - но не вышло. "Но я надеюсь, что это произойдет, возможно, в следующем году. Я выразил свою готовность сделать это. Я объяснял министерству торговли Филиппин, что в интересах страны двигаться к этому, и в министерстве это понимают. Единственное, процесс займет больше времени, чем обычно, но это, безусловно, отвечает национальным интересам Филиппин", - заключил Байлен.
https://ria.ru/20240523/filippiny-1947800760.html
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филиппины, мьянма, россия, игорь байлен (посол филиппин в россии), сергей глазьев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, ассоциация государств юго-восточной азии, в мире
Филиппины, Мьянма, Россия, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), Сергей Глазьев, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, В мире
Посол Филиппин заявил о желании подписать соглашение с ЕАЭС
Посол Филиппин заявил о желании подписать соглашение с ЕАЭС в следующем году