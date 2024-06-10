https://ria.ru/20240610/f-16-1951916484.html

F-16 будут законной целью в случае участия в боевых вылетах, заявили в ГД

F-16 будут законной целью в случае участия в боевых вылетах, заявили в ГД - РИА Новости, 10.06.2024

F-16 будут законной целью в случае участия в боевых вылетах, заявили в ГД

Истребители F-16 и аэродромы за пределами Украины, на которых они могут базироваться, станут законной целью для Вооруженных сил РФ, если будут участвовать в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:22

2024-06-10T12:22

2024-06-10T12:34

специальная военная операция на украине

украина

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безопасность

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Истребители F-16 и аэродромы за пределами Украины, на которых они могут базироваться, станут законной целью для Вооруженных сил РФ, если будут участвовать в боевых вылетах, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что Украина разместит часть истребителей F-16 за границей."Если они не будут использоваться по прямому предназначению, то не будут (законной целью для ВС РФ - ред.), а вот если они будут принимать участие в боевых вылетах, то, безусловно, будут. Включая и аэродромы, на которых они базируются, со всеми вытекающими последствиями", - сказал Картаполов.Глава комитета ГД отметил, что если они будут стоять на аэродромах, как на хранении, откуда их перевозят на Украину, где оснащают, проводят техническое обслуживание, и они начинают летать с украинских аэродромов, то в этом случае претензий к "бывшим партнерам" нет."А вот если они взлетают с аэродромов какой-то страны, заходят в воздушное пространство Украины, пускают ракеты и возвращаются туда, то это законная цель. Что касается (возможности - ред.) сбивать, мы можем сбивать кого угодно и где угодно", - подчеркнул он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, госдума рф, f-16, андрей картаполов, россия, вооруженные силы украины, безопасность