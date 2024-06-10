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F-16 будут законной целью в случае участия в боевых вылетах, заявили в ГД - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 10.06.2024 (обновлено: 12:34 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/f-16-1951916484.html
F-16 будут законной целью в случае участия в боевых вылетах, заявили в ГД
F-16 будут законной целью в случае участия в боевых вылетах, заявили в ГД - РИА Новости, 10.06.2024
F-16 будут законной целью в случае участия в боевых вылетах, заявили в ГД
Истребители F-16 и аэродромы за пределами Украины, на которых они могут базироваться, станут законной целью для Вооруженных сил РФ, если будут участвовать в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:22
2024-06-10T12:34
специальная военная операция на украине
украина
госдума рф
f-16
андрей картаполов
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Истребители F-16 и аэродромы за пределами Украины, на которых они могут базироваться, станут законной целью для Вооруженных сил РФ, если будут участвовать в боевых вылетах, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что Украина разместит часть истребителей F-16 за границей."Если они не будут использоваться по прямому предназначению, то не будут (законной целью для ВС РФ - ред.), а вот если они будут принимать участие в боевых вылетах, то, безусловно, будут. Включая и аэродромы, на которых они базируются, со всеми вытекающими последствиями", - сказал Картаполов.Глава комитета ГД отметил, что если они будут стоять на аэродромах, как на хранении, откуда их перевозят на Украину, где оснащают, проводят техническое обслуживание, и они начинают летать с украинских аэродромов, то в этом случае претензий к "бывшим партнерам" нет."А вот если они взлетают с аэродромов какой-то страны, заходят в воздушное пространство Украины, пускают ракеты и возвращаются туда, то это законная цель. Что касается (возможности - ред.) сбивать, мы можем сбивать кого угодно и где угодно", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240609/mirage-1951417785.html
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украина, госдума рф, f-16, андрей картаполов, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Госдума РФ, F-16, Андрей Картаполов, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
F-16 будут законной целью в случае участия в боевых вылетах, заявили в ГД

Картаполов: F-16 будут законной целью в случае участия в боевых вылетах

© Фото : U.S. Central Command/XАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : U.S. Central Command/X
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Истребители F-16 и аэродромы за пределами Украины, на которых они могут базироваться, станут законной целью для Вооруженных сил РФ, если будут участвовать в боевых вылетах, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что Украина разместит часть истребителей F-16 за границей.
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"Если они не будут использоваться по прямому предназначению, то не будут (законной целью для ВС РФ - ред.), а вот если они будут принимать участие в боевых вылетах, то, безусловно, будут. Включая и аэродромы, на которых они базируются, со всеми вытекающими последствиями", - сказал Картаполов.
Глава комитета ГД отметил, что если они будут стоять на аэродромах, как на хранении, откуда их перевозят на Украину, где оснащают, проводят техническое обслуживание, и они начинают летать с украинских аэродромов, то в этом случае претензий к "бывшим партнерам" нет.
"А вот если они взлетают с аэродромов какой-то страны, заходят в воздушное пространство Украины, пускают ракеты и возвращаются туда, то это законная цель. Что касается (возможности - ред.) сбивать, мы можем сбивать кого угодно и где угодно", - подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГосдума РФF-16Андрей КартаполовРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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