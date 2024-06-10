Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как может измениться политика Евросоюза после выборов - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/evrosoyuz-1952035247.html
Эксперт рассказал, как может измениться политика Евросоюза после выборов
Эксперт рассказал, как может измениться политика Евросоюза после выборов - РИА Новости, 10.06.2024
Эксперт рассказал, как может измениться политика Евросоюза после выборов
Изменения по итогам выборов в Европарламент могут привести к тому, что политика всего ЕС станет более прагматичной, в частности, у Франции может появиться... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:59
2024-06-10T18:59
франция
россия
венгрия
марин ле пен
джорджа мелони
европарламент
евросоюз
европейская народная партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947397521_0:0:3397:1911_1920x0_80_0_0_461426a0d7f986b15427d9676b451b23.jpg
БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Изменения по итогам выборов в Европарламент могут привести к тому, что политика всего ЕС станет более прагматичной, в частности, у Франции может появиться национальное и консервативное правительство, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле. "Правый поворот удался, большой шаг, что удалось свалить правительство (президента Франции Эммануэля) Макрона. Если партии Джорджи Мелони и Марин Ле Пен смогут взаимодействовать, к ним присоединятся венгерская Фидес и испанская Vox, то есть шанс направить Европу в более прагматическое право-центристское русло и притормозить воинственную риторику... Предстоит много работы, но я верю, что этот поворот, главным образом, во Франции, очень много будет значить для Европы", - сказал Шпетле. По его словам, если правые силы объединятся, у них появится возможность "заставить услышать себя в Брюсселе" и "остановить безумие, которое есть сейчас в Европейской народной партии, что нужен обязательный воинский призыв для юношей и девушек, необходима война, трансгендерное безумие, открытые для мигрантов границы". Эксперт также допустил, что в случае победы партии Ле Пен "Национальное объединение" на досрочных парламентских выборах, во Франции может появиться "национальное консервативное правительство, которое ищет с Россией сотрудничества, а не военной конфронтации". По его мнению, если Франция сократит или вообще прекратит поставки оружия Украине, это может стать примером и для других европейских государств. "Для меня стало неожиданностью, что Макрона и его партию поддержали так мало людей. Видимо, сыграли роль его последние громкие заявления, обычный человек не считает Россию противником. То, что его партия уходит со сцены, означает, что уйдет значительная часть военных угроз. Ле Пен не считает врагом (премьера Венгрии Виктора) Орбана, как это делал Макрон. Будет новое направление в отношениях Венгрии и Франции, и можно теоретически представить, что нормализуются отношения Франции и России", - добавил Шпетле.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1952031902.html
https://ria.ru/20240610/europe-1952031445.html
https://ria.ru/20240610/logvinov-1952015718.html
франция
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947397521_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_105c8ae911892ca2b0656f788df7645f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, россия, венгрия, марин ле пен, джорджа мелони, европарламент, евросоюз, европейская народная партия
Франция, Россия, Венгрия, Марин Ле Пен, Джорджа Мелони, Европарламент, Евросоюз, Европейская народная партия
Эксперт рассказал, как может измениться политика Евросоюза после выборов

Политолог Шпетле: политика ЕС может стать более прагматичной после выборов в ЕП

© AP Photo / Virginia MayoРабочие моют логотип ЕС в Брюсселе
Рабочие моют логотип ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Рабочие моют логотип ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Изменения по итогам выборов в Европарламент могут привести к тому, что политика всего ЕС станет более прагматичной, в частности, у Франции может появиться национальное и консервативное правительство, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле.
"Правый поворот удался, большой шаг, что удалось свалить правительство (президента Франции Эммануэля) Макрона. Если партии Джорджи Мелони и Марин Ле Пен смогут взаимодействовать, к ним присоединятся венгерская Фидес и испанская Vox, то есть шанс направить Европу в более прагматическое право-центристское русло и притормозить воинственную риторику... Предстоит много работы, но я верю, что этот поворот, главным образом, во Франции, очень много будет значить для Европы", - сказал Шпетле.
Двое мужчин на фоне предвыборного баннера в Европейском парламенте в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"Жду с ужасом": на Западе заговорили о капитуляции Украины
Вчера, 18:43
По его словам, если правые силы объединятся, у них появится возможность "заставить услышать себя в Брюсселе" и "остановить безумие, которое есть сейчас в Европейской народной партии, что нужен обязательный воинский призыв для юношей и девушек, необходима война, трансгендерное безумие, открытые для мигрантов границы".
Эксперт также допустил, что в случае победы партии Ле Пен "Национальное объединение" на досрочных парламентских выборах, во Франции может появиться "национальное консервативное правительство, которое ищет с Россией сотрудничества, а не военной конфронтации".
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
МИД России прокомментировал итоги выборов в Европарламент
Вчера, 18:39
По его мнению, если Франция сократит или вообще прекратит поставки оружия Украине, это может стать примером и для других европейских государств.
"Для меня стало неожиданностью, что Макрона и его партию поддержали так мало людей. Видимо, сыграли роль его последние громкие заявления, обычный человек не считает Россию противником. То, что его партия уходит со сцены, означает, что уйдет значительная часть военных угроз. Ле Пен не считает врагом (премьера Венгрии Виктора) Орбана, как это делал Макрон. Будет новое направление в отношениях Венгрии и Франции, и можно теоретически представить, что нормализуются отношения Франции и России", - добавил Шпетле.
Мужчина идет по коридору во время голосования в Европейском парламенте - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Выборы в ЕП показали недовольство избирателей, заявил и.о. постпреда России
Вчера, 17:22
 
ФранцияРоссияВенгрияМарин Ле ПенДжорджа МелониЕвропарламентЕвросоюзЕвропейская народная партия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала