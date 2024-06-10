Эксперт рассказал, как может измениться политика Евросоюза после выборов
Политолог Шпетле: политика ЕС может стать более прагматичной после выборов в ЕП
© AP Photo / Virginia MayoРабочие моют логотип ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Рабочие моют логотип ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Изменения по итогам выборов в Европарламент могут привести к тому, что политика всего ЕС станет более прагматичной, в частности, у Франции может появиться национальное и консервативное правительство, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле.
"Правый поворот удался, большой шаг, что удалось свалить правительство (президента Франции Эммануэля) Макрона. Если партии Джорджи Мелони и Марин Ле Пен смогут взаимодействовать, к ним присоединятся венгерская Фидес и испанская Vox, то есть шанс направить Европу в более прагматическое право-центристское русло и притормозить воинственную риторику... Предстоит много работы, но я верю, что этот поворот, главным образом, во Франции, очень много будет значить для Европы", - сказал Шпетле.
По его словам, если правые силы объединятся, у них появится возможность "заставить услышать себя в Брюсселе" и "остановить безумие, которое есть сейчас в Европейской народной партии, что нужен обязательный воинский призыв для юношей и девушек, необходима война, трансгендерное безумие, открытые для мигрантов границы".
Эксперт также допустил, что в случае победы партии Ле Пен "Национальное объединение" на досрочных парламентских выборах, во Франции может появиться "национальное консервативное правительство, которое ищет с Россией сотрудничества, а не военной конфронтации".
По его мнению, если Франция сократит или вообще прекратит поставки оружия Украине, это может стать примером и для других европейских государств.
"Для меня стало неожиданностью, что Макрона и его партию поддержали так мало людей. Видимо, сыграли роль его последние громкие заявления, обычный человек не считает Россию противником. То, что его партия уходит со сцены, означает, что уйдет значительная часть военных угроз. Ле Пен не считает врагом (премьера Венгрии Виктора) Орбана, как это делал Макрон. Будет новое направление в отношениях Венгрии и Франции, и можно теоретически представить, что нормализуются отношения Франции и России", - добавил Шпетле.