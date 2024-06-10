Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ не рассматривают перевыборы при провале на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 10.06.2024 (обновлено: 12:57 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/evroparlament-1951924922.html
В ФРГ не рассматривают перевыборы при провале на выборах в Европарламент
В ФРГ не рассматривают перевыборы при провале на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
В ФРГ не рассматривают перевыборы при провале на выборах в Европарламент
В германском правительстве не рассматривают перевыборы в качестве реакции на провал коалиционных партий на выборах в Европарламент, заявил официальный... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:47
2024-06-10T12:57
в мире
германия
европарламент
олаф шольц
маркус зедер
хдс/хсс
выборы в европарламент — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102744/08/1027440867_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_0aed7715ab7ac84330bfa185613e44d7.jpg
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. В германском правительстве не рассматривают перевыборы в качестве реакции на провал коалиционных партий на выборах в Европарламент, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Ни в один момент и ни в одну секунду (в правительстве - ред.) не приходило идеи о перевыборах в Германии", - сказал он. Хебештрайт подчеркнул, что пример президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего к перевыборам, не релевантен в силу разницы в политических системах двух стран.Спикер напомнил, что регулярные выборы по истечении четырех лет правления коалиции состоятся осенью следующего года. Хебештрайт отказался предметно оценивать неуспех коалиции или же успех "Альтернативы для Германии".На прошедших в воскресенье в ФРГ выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место.Поскольку вместе партии правящей коалиции набрали лишь 31% голосов, оппозиция уже призывает правительство Шольца объявить досрочные выборы. В частности, с таким призывом выступил глава ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, а также сопредседатель АдГ Алиса Вайдель. Менее категорично, но в схожем ключе высказалось и руководство ХДС.Накануне после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила промакроновскую коалицию, французский лидер Эммануэль Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951925227.html
https://ria.ru/20240610/peskov-1951918941.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102744/08/1027440867_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_bc98c8e2a188f1f1ede126ceb53e5e01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, европарламент, олаф шольц, маркус зедер, хдс/хсс, выборы в европарламент — 2024
В мире, Германия, Европарламент, Олаф Шольц, Маркус Зедер, ХДС/ХСС, Выборы в Европарламент — 2024
В ФРГ не рассматривают перевыборы при провале на выборах в Европарламент

В ФРГ не рассматривают перевыборы при провале партий на выборах в Европарламент

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. В германском правительстве не рассматривают перевыборы в качестве реакции на провал коалиционных партий на выборах в Европарламент, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Ни в один момент и ни в одну секунду (в правительстве - ред.) не приходило идеи о перевыборах в Германии", - сказал он. Хебештрайт подчеркнул, что пример президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего к перевыборам, не релевантен в силу разницы в политических системах двух стран.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
В Кремле прокомментировали решение Макрона назначить внеочередные выборы
12:50
Спикер напомнил, что регулярные выборы по истечении четырех лет правления коалиции состоятся осенью следующего года. Хебештрайт отказался предметно оценивать неуспех коалиции или же успех "Альтернативы для Германии".
На прошедших в воскресенье в ФРГ выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место.
Поскольку вместе партии правящей коалиции набрали лишь 31% голосов, оппозиция уже призывает правительство Шольца объявить досрочные выборы. В частности, с таким призывом выступил глава ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, а также сопредседатель АдГ Алиса Вайдель. Менее категорично, но в схожем ключе высказалось и руководство ХДС.
Накануне после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила промакроновскую коалицию, французский лидер Эммануэль Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, напомнил Песков
12:30
 
В миреГерманияЕвропарламентОлаф ШольцМаркус ЗедерХДС/ХССВыборы в Европарламент — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала