https://ria.ru/20240610/evroparlament-1951924922.html

В ФРГ не рассматривают перевыборы при провале на выборах в Европарламент

В ФРГ не рассматривают перевыборы при провале на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024

В ФРГ не рассматривают перевыборы при провале на выборах в Европарламент

В германском правительстве не рассматривают перевыборы в качестве реакции на провал коалиционных партий на выборах в Европарламент, заявил официальный... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:47

2024-06-10T12:47

2024-06-10T12:57

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выборы в европарламент — 2024

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БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. В германском правительстве не рассматривают перевыборы в качестве реакции на провал коалиционных партий на выборах в Европарламент, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Ни в один момент и ни в одну секунду (в правительстве - ред.) не приходило идеи о перевыборах в Германии", - сказал он. Хебештрайт подчеркнул, что пример президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего к перевыборам, не релевантен в силу разницы в политических системах двух стран.Спикер напомнил, что регулярные выборы по истечении четырех лет правления коалиции состоятся осенью следующего года. Хебештрайт отказался предметно оценивать неуспех коалиции или же успех "Альтернативы для Германии".На прошедших в воскресенье в ФРГ выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место.Поскольку вместе партии правящей коалиции набрали лишь 31% голосов, оппозиция уже призывает правительство Шольца объявить досрочные выборы. В частности, с таким призывом выступил глава ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, а также сопредседатель АдГ Алиса Вайдель. Менее категорично, но в схожем ключе высказалось и руководство ХДС.Накануне после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила промакроновскую коалицию, французский лидер Эммануэль Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951925227.html

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в мире, германия, европарламент, олаф шольц, маркус зедер, хдс/хсс, выборы в европарламент — 2024