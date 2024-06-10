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Партия Мелони получила 26-30 процентов голосов на выборах в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024
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00:26 10.06.2024 (обновлено: 00:42 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/evropa-1951838447.html
Партия Мелони получила 26-30 процентов голосов на выборах в ЕП
Партия Мелони получила 26-30 процентов голосов на выборах в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024
Партия Мелони получила 26-30 процентов голосов на выборах в ЕП
Партия премьер-министра Италии Джорджи Мелони "Братья Италии" получает 26-30% голосов на выборах в Европейский парламент, говорится в первых данных exit poll,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:26
2024-06-10T00:42
в мире
италия
джорджа мелони
братья италии
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РИМ, 10 июн - РИА Новости. Партия премьер-министра Италии Джорджи Мелони "Братья Италии" получает 26-30% голосов на выборах в Европейский парламент, говорится в первых данных exit poll, которые передал телеканал Rai 1 после закрытия избирательных участков в Италии в 23.00 местного времени (0.00 мск). Союзники "Братьев" по правящей правоцентристской коалиции, партия "Вперед, Италия", заручается поддержкой 8,5-10,5% избирателей. Второе место ей уступила партия "Лига", также входящая в большинство, заработав 8-10% голосов. Главная оппозиционная сила Италии - Демократическая партия - сможет рассчитывать на 21-25% голосов. Поддержка другого оппозиционного образования, "Движения 5 звезд", пока оценивается в 10-14% голосов.Первые результаты опросов говорят о стабильном уровне поддержки партии Мелони, которая на национальных выборах в октябре 2022 года получила 26% голосов. "Вперед, Италия", лидерство в которой после кончины основателя Сильвио Берлускони перешло к вице-премьеру и главе МИД Антонио Таяни, может завоевать больше голосов, чем полтора года назад: на выборах в парламент за нее проголосовали 8,1% избирателей. Поддержка партии "Лига" другого вице-премьера и главы Минтранса Маттео Сальвини прогнозируется на прежнем уровне: в 2022 году ее поддержали 8,8% избирателей.Аналогичные результаты exit poll, которые показал телеканал Rete 4, также говорят об уверенной победе партии Мелони. По этому прогнозу "Братья Италии" 25,5-29,5% голосов.Согласно последним доступным данным по явке избирателей, которые передало МВД Италии, к 19.00 местного времени (20.0 мск) на участки пришли чуть более 40% избирателей. В 2019 году этот показатель составлял почти 44% имеющих право голоса.
https://ria.ru/20240610/evropa-1951837806.html
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в мире, италия, джорджа мелони, братья италии, вперед, италия, движение 5 звезд
В мире, Италия, Джорджа Мелони, Братья Италии, Вперед, Италия, Движение 5 звезд
Партия Мелони получила 26-30 процентов голосов на выборах в ЕП

Exit poll: партия Мелони "Братья Италии" получила 26-30% голосов на выборах в ЕП

© AP Photo / Gregorio BorgiaЛидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони
Лидер партии Братья Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Gregorio Borgia
Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 10 июн - РИА Новости. Партия премьер-министра Италии Джорджи Мелони "Братья Италии" получает 26-30% голосов на выборах в Европейский парламент, говорится в первых данных exit poll, которые передал телеканал Rai 1 после закрытия избирательных участков в Италии в 23.00 местного времени (0.00 мск).
Союзники "Братьев" по правящей правоцентристской коалиции, партия "Вперед, Италия", заручается поддержкой 8,5-10,5% избирателей. Второе место ей уступила партия "Лига", также входящая в большинство, заработав 8-10% голосов.
Экс-премьер-министр Словакии и главный кандидат от политической партии Прогрессивная Словакия Людовит Одор во время мероприятия Европейского парламента в Братиславе, Словакия. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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Главная оппозиционная сила Италии - Демократическая партия - сможет рассчитывать на 21-25% голосов. Поддержка другого оппозиционного образования, "Движения 5 звезд", пока оценивается в 10-14% голосов.
Первые результаты опросов говорят о стабильном уровне поддержки партии Мелони, которая на национальных выборах в октябре 2022 года получила 26% голосов. "Вперед, Италия", лидерство в которой после кончины основателя Сильвио Берлускони перешло к вице-премьеру и главе МИД Антонио Таяни, может завоевать больше голосов, чем полтора года назад: на выборах в парламент за нее проголосовали 8,1% избирателей. Поддержка партии "Лига" другого вице-премьера и главы Минтранса Маттео Сальвини прогнозируется на прежнем уровне: в 2022 году ее поддержали 8,8% избирателей.
Аналогичные результаты exit poll, которые показал телеканал Rete 4, также говорят об уверенной победе партии Мелони. По этому прогнозу "Братья Италии" 25,5-29,5% голосов.
Согласно последним доступным данным по явке избирателей, которые передало МВД Италии, к 19.00 местного времени (20.0 мск) на участки пришли чуть более 40% избирателей. В 2019 году этот показатель составлял почти 44% имеющих право голоса.
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В миреИталияДжорджа МелониБратья ИталииВперед, ИталияДвижение 5 звезд
 
 
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