Партия Мелони получила 26-30 процентов голосов на выборах в ЕП
Exit poll: партия Мелони "Братья Италии" получила 26-30% голосов на выборах в ЕП
© AP Photo / Gregorio BorgiaЛидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони
© AP Photo / Gregorio Borgia
Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 10 июн - РИА Новости. Партия премьер-министра Италии Джорджи Мелони "Братья Италии" получает 26-30% голосов на выборах в Европейский парламент, говорится в первых данных exit poll, которые передал телеканал Rai 1 после закрытия избирательных участков в Италии в 23.00 местного времени (0.00 мск).
Союзники "Братьев" по правящей правоцентристской коалиции, партия "Вперед, Италия", заручается поддержкой 8,5-10,5% избирателей. Второе место ей уступила партия "Лига", также входящая в большинство, заработав 8-10% голосов.
Главная оппозиционная сила Италии - Демократическая партия - сможет рассчитывать на 21-25% голосов. Поддержка другого оппозиционного образования, "Движения 5 звезд", пока оценивается в 10-14% голосов.
Первые результаты опросов говорят о стабильном уровне поддержки партии Мелони, которая на национальных выборах в октябре 2022 года получила 26% голосов. "Вперед, Италия", лидерство в которой после кончины основателя Сильвио Берлускони перешло к вице-премьеру и главе МИД Антонио Таяни, может завоевать больше голосов, чем полтора года назад: на выборах в парламент за нее проголосовали 8,1% избирателей. Поддержка партии "Лига" другого вице-премьера и главы Минтранса Маттео Сальвини прогнозируется на прежнем уровне: в 2022 году ее поддержали 8,8% избирателей.
Аналогичные результаты exit poll, которые показал телеканал Rete 4, также говорят об уверенной победе партии Мелони. По этому прогнозу "Братья Италии" 25,5-29,5% голосов.
Согласно последним доступным данным по явке избирателей, которые передало МВД Италии, к 19.00 местного времени (20.0 мск) на участки пришли чуть более 40% избирателей. В 2019 году этот показатель составлял почти 44% имеющих право голоса.