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Российские корабли совершили деловой заход в египетский порт
Российские корабли совершили деловой заход в египетский порт - РИА Новости, 10.06.2024
Российские корабли совершили деловой заход в египетский порт
Отряд кораблей ВМФ России совершил плановый деловой заход в египетский порт Александрия, 12 июня на борту крейсера "Варяг" состоится приём с участием... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:37
2024-06-10T15:37
2024-06-10T15:37
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отряд кораблей ВМФ России совершил плановый деловой заход в египетский порт Александрия, 12 июня на борту крейсера "Варяг" состоится приём с участием представителей командования ВМС Египта, сообщили в Минобороны РФ. "Отряд боевых кораблей ВМФ России в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" совершил плановый заход в порт Александрия (Египет)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках захода российских кораблей в День России 12 июня на борту гвардейского ракетного крейсера "Варяг" состоится приём с участием представителей командования ВМС Египта. Также экипажи российских кораблей получат возможность отдохнуть после длительного выполнения задач дальнего похода и ознакомиться с местными достопримечательностями. По данным ведомства, деловой заход российских боевых кораблей продлится до 14 июня и завершится двухсторонним учением с кораблями ВМС Египта в формате "Пассекс". Корабли отработают элементы совместного маневрирования, проведут тренировки по связи и досмотровым действиям. "Заход отряда российских боевых кораблей в порт Александрия станет очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества", - отметили в министерстве.
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россия, египет, александрия, в мире, вмф рф, варяг (крейсер)
Россия, Египет, Александрия, В мире, ВМФ РФ, Варяг (крейсер)
Российские корабли совершили деловой заход в египетский порт
Отряд кораблей ВМФ России совершил деловой заход в египетский порт Александрия
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отряд кораблей ВМФ России совершил плановый деловой заход в египетский порт Александрия, 12 июня на борту крейсера "Варяг" состоится приём с участием представителей командования ВМС Египта, сообщили в Минобороны РФ.
"Отряд боевых кораблей ВМФ России в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" совершил плановый заход в порт Александрия (Египет)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках захода российских кораблей в День России 12 июня на борту гвардейского ракетного крейсера "Варяг" состоится приём с участием представителей командования ВМС Египта. Также экипажи российских кораблей получат возможность отдохнуть после длительного выполнения задач дальнего похода и ознакомиться с местными достопримечательностями.
По данным ведомства, деловой заход российских боевых кораблей продлится до 14 июня и завершится двухсторонним учением с кораблями ВМС Египта в формате "Пассекс". Корабли отработают элементы совместного маневрирования, проведут тренировки по связи и досмотровым действиям.
"Заход отряда российских боевых кораблей в порт Александрия станет очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества", - отметили в министерстве.