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Российские корабли совершили деловой заход в египетский порт

Российские корабли совершили деловой заход в египетский порт - РИА Новости, 10.06.2024

Российские корабли совершили деловой заход в египетский порт

Отряд кораблей ВМФ России совершил плановый деловой заход в египетский порт Александрия, 12 июня на борту крейсера "Варяг" состоится приём с участием... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:37

2024-06-10T15:37

2024-06-10T15:37

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александрия

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варяг (крейсер)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отряд кораблей ВМФ России совершил плановый деловой заход в египетский порт Александрия, 12 июня на борту крейсера "Варяг" состоится приём с участием представителей командования ВМС Египта, сообщили в Минобороны РФ. "Отряд боевых кораблей ВМФ России в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" совершил плановый заход в порт Александрия (Египет)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках захода российских кораблей в День России 12 июня на борту гвардейского ракетного крейсера "Варяг" состоится приём с участием представителей командования ВМС Египта. Также экипажи российских кораблей получат возможность отдохнуть после длительного выполнения задач дальнего похода и ознакомиться с местными достопримечательностями. По данным ведомства, деловой заход российских боевых кораблей продлится до 14 июня и завершится двухсторонним учением с кораблями ВМС Египта в формате "Пассекс". Корабли отработают элементы совместного маневрирования, проведут тренировки по связи и досмотровым действиям. "Заход отряда российских боевых кораблей в порт Александрия станет очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240607/sudan-1951519464.html

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россия, египет, александрия, в мире, вмф рф, варяг (крейсер)