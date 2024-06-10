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Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Газе
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Газе - РИА Новости, 10.06.2024
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Газе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Самехом Шукри ситуацию в палестино-израильском конфликте, а также вопросы гуманитарной... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:18
2024-06-10T12:18
2024-06-10T12:50
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Самехом Шукри ситуацию в палестино-израильском конфликте, а также вопросы гуманитарной помощи Газе Встреча состоялась в Нижнем Новгороде 10 июня на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС. "В ходе беседы были рассмотрены актуальные аспекты ближневосточной повестки дня с акцентом на продолжающуюся эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта. Подчеркнута необходимость активизации международных усилий в интересах скорейшего прекращения огня в секторе Газа и обеспечения устойчивого гуманитарного доступа в целях оказания необходимой помощи населению палестинского анклава", - сообщил МИД РФ. Кроме того, министры обсудили текущие вопросы дальнейшего развития российско-египетских отношений, поддержание политического диалога, а также развитие торгово-экономических и гуманитарных связей.Ранее Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ сообщил, что самолет МЧС России 22 мая доставил на авиабазу Эль-Ариш очередные 29 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости для передачи жителям сектора Газа.
https://ria.ru/20240610/lavrov-1951914726.html
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в мире, россия, египет, нижний новгород, сергей лавров, самех шукри, брикс, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Египет, Нижний Новгород, Сергей Лавров, Самех Шукри, БРИКС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Газе
Лавров обсудил с Шукри ситуацию в Газе и вопросы гуманитарной помощи
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта Самехом Шукри ситуацию в палестино-израильском конфликте, а также вопросы гуманитарной помощи Газе
Встреча состоялась в Нижнем Новгороде
10 июня на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС
.
"В ходе беседы были рассмотрены актуальные аспекты ближневосточной повестки дня с акцентом на продолжающуюся эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта. Подчеркнута необходимость активизации международных усилий в интересах скорейшего прекращения огня в секторе Газа и обеспечения устойчивого гуманитарного доступа в целях оказания необходимой помощи населению палестинского анклава", - сообщил МИД РФ.
Кроме того, министры обсудили текущие вопросы дальнейшего развития российско-египетских отношений, поддержание политического диалога, а также развитие торгово-экономических и гуманитарных связей.
Ранее Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ сообщил, что самолет МЧС России 22 мая доставил на авиабазу Эль-Ариш очередные 29 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости для передачи жителям сектора Газа.