https://ria.ru/20240610/efimov-1951557797.html
Ефимов: 5 триллионов рублей поступит в бюджет Москвы благодаря проектам КРТ
Ефимов: 5 триллионов рублей поступит в бюджет Москвы благодаря проектам КРТ - РИА Новости, 10.06.2024
Ефимов: 5 триллионов рублей поступит в бюджет Москвы благодаря проектам КРТ
Комплекс градостроительной политики и строительства столицы заключил пять соглашений по программе комплексного развития территорий (КРТ) на площадке... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:08
2024-06-10T14:08
2024-06-10T14:08
пмэф-2024
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы
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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Комплекс градостроительной политики и строительства столицы заключил пять соглашений по программе комплексного развития территорий (КРТ) на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Город планирует провести редевелопмент 236 площадок. Инвестиции в комплексное развитие этих участков оцениваются в 17,3 триллиона рублей. В ходе реорганизации территорий в бюджет города поступит 5 триллионов рублей", – рассказал заммэра в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он добавил, что после реализации проектов ежегодный бюджетный эффект для столицы составит 1,6 триллиона рублей. По его словам, на участках общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров построят свыше 52 миллионов квадратных метров недвижимости, при этом появится более 763 тысячи рабочих мест.В пресс-службе градостроительного комплекса отметили, что участки расположены в 114 районах столицы, при этом 81 площадка из общего числа проектов находится в активной стадии реализации.Примерно половина планируемой застройки в 236 проектах занимает нежилая недвижимость, в том числе школы, детские сады, медицинские учреждения, офисные центры и производства, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, добавив, чтообщая площадь участков превышает 24,6 миллиона "квадратов". "Кроме того, на участках появится свыше 27,4 миллиона квадратных метров комфортного жилья, в том числе более 5,3 миллиона квадратных метров для целей реновации и других городских нужд", – отметил он.В Москве в рамках программы КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На разных стадиях реализации сейчас находятся 236 проектов КРТ, их общая площадь превышает 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/efimov-1951306130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы
ПМЭФ-2024, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы
МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Комплекс градостроительной политики и строительства столицы заключил пять соглашений по программе комплексного развития территорий (КРТ) на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Город планирует провести редевелопмент 236 площадок. Инвестиции в комплексное развитие этих участков оцениваются в 17,3 триллиона рублей. В ходе реорганизации территорий в бюджет города поступит 5 триллионов рублей", – рассказал заммэра в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он добавил, что после реализации проектов ежегодный бюджетный эффект для столицы составит 1,6 триллиона рублей. По его словам, на участках общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров построят свыше 52 миллионов квадратных метров недвижимости, при этом появится более 763 тысячи рабочих мест.
В пресс-службе градостроительного комплекса отметили, что участки расположены в 114 районах столицы, при этом 81 площадка из общего числа проектов находится в активной стадии реализации.
Примерно половина планируемой застройки в 236 проектах занимает нежилая недвижимость, в том числе школы, детские сады, медицинские учреждения, офисные центры и производства, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман
, добавив, что
общая площадь участков превышает 24,6 миллиона "квадратов". "Кроме того, на участках появится свыше 27,4 миллиона квадратных метров комфортного жилья, в том числе более 5,3 миллиона квадратных метров для целей реновации и других городских нужд", – отметил он.
В Москве в рамках программы КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На разных стадиях реализации сейчас находятся 236 проектов КРТ, их общая площадь превышает 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина
.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.